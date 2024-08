Adam Małysz idzie na podbój telewizji! "Niespodzianka"

Minęło już trzynaście lat od momentu, kiedy Adam Małysz zakończył profesjonalną karierę w skokach narciarskich. Doszło do tego po sezonie 10/11. "Kończąc karierę skoczka zastanawiałem się nad tym, co to będzie? Czy się odnajdę? Co robić, żeby cały czas być w sporcie, może nie wyczynowym, ale robić coś, co zawsze lubię" - mówił Małysz kibicom, gdy wracał wspomnieniami do tych czasów. Tuż po zakończeniu kariery skoczka Małysz sprawdził się w rajdach samochodowych i brał udział w dwóch edycjach Rajdu Dakar.

Od 2016 r. Małysz znów był związany ze skokami narciarskimi. W latach 2016-2022 pełnił funkcję dyrektora koordynatora ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, a od 25 czerwca 2022 r. Małysz jest już prezesem PZN-u, gdzie zastąpił Apoloniusza Tajnera.

Ostatnio o Małyszu i PZN-ie było głośno ze względu na hitowy transfer. Chodzi o Alexandra Stoeckla, który wcześniej prowadził norweskich skoczków, a teraz został dyrektorem sportowym ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polsce. "Austriak ma stworzyć długofalową strategię rozwoju dwóch dyscyplin zimowych i ma nadzorować system szkolenia w Polsce. Będzie też reprezentował PZN w komisjach FIS-u oraz służył wsparciem merytorycznym dla sztabów trenerskich kadr narodowych w skokach i kombinacji" - pisaliśmy na Sport.pl. Teraz okazuje się, że Małysz zadebiutuje w kompletnie nowej roli.

Nowa rola Adama Małysza. "Prokopa ze mnie chcą zrobić"

O nowej roli Małysza poinformowała telewizja TVN. Na profilach programu "Dzień Dobry TVN" pojawiło się nagranie z udziałem byłego skoczka. "Dzień dobry, już 26 sierpnia wyląduję w ekipie "Dzień dobry TVN". Chyba za duża ta marynarka, to po Marcinie Prokopie? Prokopa ze mnie chcą zrobić. Praca w DDTVN to dla mnie wielki sprawdzian formy, a dla Państwa, mam nadzieję, wiele emocji. Jak to mówią górale: zacznij dzień od dzień dobry" - mówił Małysz w trakcie nagrania.

"A to dopiero niespodzianka" - pisze "Dzień Dobry TVN". Małysz będzie jednym z dziesięciu nowych prowadzących wspomnianego programu śniadaniowego. Do debiutu Małysza w tej roli dojdzie 26 sierpnia. Wcześniej telewizja ogłosiła, że jednym z nowych prowadzących DDTVN będzie aktor Piotr Adamczyk. "Małysz ma też sprawdzać się w innych rolach. Kolejni prowadzący mają być ujawniani sukcesywnie" - czytamy na portalu press.pl. Wśród prowadzących DDTVN będą debiutować osoby ze świata kultury czy sportu.

"Wylądował telemarkiem - noty same 20", "i takie zmiany mi się podobają", "powiało świeżością", "ale super" - to część z opinii internautów w mediach społecznościowych. Na razie nie wiadomo, z kim Małysz będzie prowadził poranki w "Dzień Dobry TVN". W przypadku Adamczyka wiadomo, że jego obecność w programie ogranicza się tylko do jednego tygodnia.