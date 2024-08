To musiało się tak skończyć. Fatalne wiadomości ws. Piotra Żyły

Już za kilka dni skoczkowie narciarscy rozpoczną tegoroczną edycję Letniego Grand Prix. Choć oczywiście najważniejsza w skokach jest zima, to LGP odgrywa ważną rolę w okresie przygotowawczym. Pierwsze zawody letniego cyklu odbędą się w Courchevel. Nie wystartują w nich Kamil Stoch i Piotr Żyła. Ten pierwszy od tego sezonu trenuje indywidualnie pod okiem Michała Doleżala i od początku było jasne, że nie będzie startował latem zbyt wiele. U Żyły przyczyna jest inna.

Piotr Żyła kontuzjowany. Thomas Thurnbichler zachowuje spokój

Jak przekazał trener Thomas Thurnbichler na łamach oficjalnej strony Polskiego Związku Narciarskiego, Piotr Żyła przejdzie w najbliższym czasie operację kolana. Podczas jednego z treningów skoczek poczuł ból łąkotki, którą przed laty miał kontuzjowaną. To kulminacja problemów pojawiających się od dłuższego czasu. Zdecydowano po licznych konsultacjach, że 37-latek powinien poddać się artroskopii.

- Widzę pozytywną stronę tej sytuacji. Przez ostatnie dwa lata Piotrek zawsze musiał być nieco ostrożny podczas realizowania pewnych zadań treningowych. Często odczuwał dyskomfort w kolanie, co wpływało na sposób wykonywania ćwiczeń. Mam nadzieję, że nareszcie odnaleźliśmy źródło tych problemów. Czeka go operacja, natomiast do tej pory wykonał świetną robotę na skoczni i poza nią podczas przygotowań. Jest w bardzo dobrej formie fizycznej i mentalnej, do tego z niecierpliwością czeka na nadchodzący zabieg. Jest dobrze nastawiony do tej operacji - powiedział trener polskiej kadry.

Ile potrwa przerwa Żyły? Mówi się o kilku tygodniach. - Wszystko zaplanowaliśmy w ten sposób, że niemal od razu po operacji będzie mógł wrócić do treningów, skupiając się na fizjoterapeutycznej stronie. Przez sześć tygodni będzie mógł popracować nad symetrią i stabilizacją. Generalnie widzę tutaj szansę na to, by Piotrek był zimą w jeszcze lepszej dyspozycji - skomentował Thurnbichler.

Inauguracyjne zmagania Letniego Grand Prix odbędą się w dniach 13-14 sierpnia. Polskę reprezentować będą Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Kacper Juroszek oraz Jakub Wolny. W kobiecych zmaganiach wystartują Pola Bełtowska i Anna Twardosz.