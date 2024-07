Legendarna skocznia może zostać wyburzona. To byłby dramat

Adam Małysz i Kamil Stoch po dwa razy triumfowali w zawodach Pucharu Świata w Kuopio. Dodatkowo "Orzeł z Wisły" zapisał na koncie jeszcze dwa drugie oraz trzy trzecie miejsca, co czyni go zawodnikiem, który najwięcej razy w historii obiektów Puijo stawał na podium. Jednak ostatni raz Puchar Świata w Kuopio zobaczyliśmy w 2016, kiedy to triumfował Michael Hayboeck. Od tamtej pory w Finlandii nie dzieje się najleopiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Mierzejewski szczerze o reprezentacji Polski! Nagle podszedł Probierz...

Legendarny obiekt do zburzenia. Dramat w Finlandii

Ostatnie zawody w PŚ w Kuopio odbyły się na obiekcie HS-127, a obok niego znajdują się również dwie inne skocznie. Sąsiadująca skocznia normalna jest w fatalnym stanie, o czym donoszą fińskie media. Niedawno głos w tej sprawie zabrał Mika Kojonoski.

- Jest to dla nas szok, a sytuacja brzmi bardzo poważnie. Teraz musimy sprawdzić wszystkie informacje i zastanowić się, co można zrobić. Stoimy przed trudnym problemem - mówił dyrektor ds. skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej w Fińskim Związku Narciarskim w rozmowie z portalem yle.fi.

Wówczas okazało się, że drewniane słupy, części rozbiegu, a także wieża obiektu mają poważne pęknięcia. Do tego stalowe elementy skoczni również są uszkodzone, a cała konstrukcja uległa wyraźnemu zdeformowaniu. Finowie zaczęli rozważać, czy skoczni po prostu nie trzeba wyburzyć.

Na obiekcie HS-92 ostatni raz Puchar Świata rozegrano w 1997 roku, ale pozostaje on ważnym elementem krajobrazu całego kompleksu obiektów. Po czasie władze miasta Kuopio uznały, że istnieje kilka opcji ewentualnego wyremontowania skoczni. Chodzi jednak o ekspresowe naprawienie uszkodzonych elementów, a nie o gruntowny remont.

Nie oznacza to jednak, że opcja wyburzenia skoczni została kompletnie odrzucona. Ta dalej wchodzi w grę. Rozmowy w tej sprawie będą prowadzone w sierpniu, kiedy władze miasta będą mogły wpisać wszelkie działania w budżet na 2025 rok. - Analizujemy wszystkie opcje. Teraz znamy już szczegóły dotyczące wszystkich pomysłów - podsumował Saku Kekalainen, dyrektor ds. obiektów sportowych miasta Kuopio.