To koniec. Piotr Żyła ma problem. Wielka zmiana po 12 latach!

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2023/2024 Piotr Żyła był na 25. miejscu. Do tego indywidualnie zajął szóste miejsce podczas mistrzostw świata w lotach. W Turnieju Czterech Skoczni był na 17. pozycji. W całym sezonie polski skoczek ani razu nie zakończył zawodów na podium.

Piotr Żyła kolejny sezon rozpocznie z nowym sponsorem na kasku

Żyła powoli może przygotowywać się do Letniego Grand Prix, ale zanim do tego dojdzie, to będzie musiał szukać nowego sponsora na kasku. Powód? Dotychczasowy, którym była Grupa Azoty, po 12 latach wycofał się ze współpracy.

"W sumie można było się tego spodziewać, ale oficjalnie: Piotr Żyła będzie miał na zimę nowy kask z nowym sponsorem. Grupa Azoty wycofała się i z tej współpracy, jak ze wszystkich innych w polskim sporcie" - przekazał Kacper Merk z Eurosportu.

Kto może zostać sponsorem Piotra Żyła? Odpowiedź na to pytanie poznamy najpewniej w najbliższym czasie. Grupa Azoty od 2012 roku była także sponsorem polskich skoków narciarskich i co jasne, tych także nie będzie już finansować. Wcześniej państwowy koncern wycofał się ze sponsorowania m.in. ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Unii Tarnów, Chemika Police czy Motoru Lublin.

A jaki jest powód wycofania się Grupy Azoty z finansowania szeroko pojętego polskiego sportu? Oczywiście finansowy. W lutym bieżącego roku portal Money.pl przekazał, że w trzecim kwartale ubiegłego roku koncern zaliczył ponad 740 mln zł straty netto, a jego dług wynosi już blisko 10 mld zł! Tym samym koncern musi skupić się na odbudowie własnej pozycji i może za jakiś czas wróci do sponsorowania polskich sportowców.