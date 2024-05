Adam Małysz został oszukany przez znajomą. "Wszyscy stali i się patrzyli"

Cztery Kryształowe Kule za wygranie Pucharu Świata, triumf w Turnieju Czterech Skoczni, cztery złote medale mistrzostw świata, srebrny i brązowy medal igrzysk olimpijskich Salt Lake City 2002, a także srebra igrzysk z Vancouver w 2010 roku - to największe osiągnięcia Adama Małysza. Jego sukcesy na początku XXI wieku doprowadziły do ogromnego wzrostu popularności skoków narciarskich w Polsce, co sprawiło, że stały się prawie sportem narodowym. Tamten okres szaleństwa na punkcie skoczka z Wisły nazywany jest "małyszomanią".

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz ocenia sezon polskich skoczków. "Więcej bym nie dał"

Adam został oszukany. Stracił pieniądze

Choć Adam Małysz zakończył profesjonalną karierę w skokach narciarskich w 2011 roku, to do dzisiaj wraca pamięcią do tamtych czasów. W najnowszym wywiadzie z WP SportoweFakty podzielił się bolesnym wyznaniem. 46-latek ujawnił, że ponad dwie dekady temu został oszukany przez znajomą kobietę.

- Przyszła do mnie kobieta i prosiła o pomoc, bo ma chore dziecko i potrzebuje operacji. Pamiętam, że dom budowaliśmy wtedy i akurat miałem pieniądze dla pracowników, którzy tam mi sprzątali. No i ja jej dałem wtedy te pieniądze. To było chyba w 2002 roku, to było około 4500 złotych - wyznał.

- Ja ją trochę znałem, bo to nie, że sąsiadka, ale trochę ją tam gdzieś znałem. Padał wtedy deszcz, było błoto, klęczała i prosiła, że oni wszystko oddadzą, że mąż jedzie za granicę, że będzie pracował i tak dalej. Nie byłem w stanie po prostu jej odmówić. Wszyscy stali, ci pracownicy, patrzyli się, no i to było naprawdę coś takiego, że mnie strasznie wtedy ruszyło. No i później okazało się, że mnie oszukała - powiedział.

Po zakończeniu kariery Małysz brał udział m.in. w rajdach samochodowych, a od 2022 roku jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego.