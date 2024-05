Małysz nie odpuścił. Złożył ofertę trenerowi kadry. Austriacy ujawniają kulisy

- Harald Rodlauer jest uznawany za najlepszego trenera w kobiecych skokach narciarskich. "To tak jakby Pep Guardiola objął Raków Częstochowa - w ten sposób środowisko skoków porównuje przyjście Haralda Rodlauera do kadry polskich skoczkiń. To największy transfer polskich skoków w historii, bez żadnego znaku zapytania" - pisał rok temu Jakub Balcerski. Wówczas Austriak obejmował reprezentację polskich skoczkiń. Niestety jego przygoda w Polsce potrwała zaledwie rok.

Dostał propozycję. Małysz chciał, by Rodlauer został

W ubiegły czwartek szkoleniowiec na swoim Instagramie podziękował za współpracę Stefanowi Huli, Adamowi Małyszowi i Thomasowi Thurnbichlerowi. "Praca dla Polski była dla mnie zaszczytem. Dziękuję za miło spędzony czas" - przyznawał.

Nie minęły 24 godziny od jego odejścia, a Jakub Balcerski ze Sport.pl informował, że nowym miejscem pracy Rodlauera będzie kobieca reprezentacja Włoch.

Teraz głos zabrały austriackie media. Według ich informacji - po ogłoszeniu rezygnacji z funkcji trenera polskiej kadry skoczkiń - Rodlauer otrzymał od prezesa Polskiego Związku Narciarskiego propozycję pozostania w federacji w innej roli.

Według doniesień portalu Laola1.at miał pełnić funkcję dyrektora sportowego w skokach narciarskich, ale wolał pozostać na drodze szkoleniowej. Finalnie Adamowi Małyszowi nie udało się więc go przekonać.

Słowa Rodlauera dla Kleine Zeitung zacytował portal skijumping.pl: - Wiedziałem, że to będzie trudny projekt. Nie wiedziałem jednak, jak mocno skoczkinie w Polsce odbiegają od światowej czołówki – zarówno pod względem technicznym, jak i fizycznym. Potrzeba by tu było od pięciu do sześciu lat, aby doprowadzić dziewczyny na wyższy poziom. A ponieważ pojawiały się głosy, że jestem za drogi, postanowiłem zrezygnować - powiedział.