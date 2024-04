Niepokojące wieści ws. Stocha. PZN ma problem i nawet Małysz nie zna odpowiedzi

Kamil Stoch nie może zaliczyć ubiegłego sezonu do udanych. Nie dość, że jego najlepszym wynikiem było 11. miejsce (Planica, Oberstdorf, Innsbruck), to finalnie uplasował się dopiero na 26. pozycji w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Była to najniższa pozycja aż od 15 lat i sezonu 2008/09, gdy ukończył zmagania na 30. lokacie. - Chciałem czerpać więcej satysfakcji z faktu, że wciąż jestem w tym miejscu, wciąż mam możliwość skakania na dobrym poziomie i świetne warunki do pracy. Chodzi o to, żeby doceniać drobne rzeczy, o których zwykle zapominamy. A na pewno ja zapominam - przekazał w marcu w rozmowie z Jakubem Balcerskim ze Sport.pl.

Jednym z głównych winowajców fatalnego sezonu polskich skoczków był trener Thomas Thurnbichler, który potem przyznał się do błędów, ale w trakcie rywalizacji trudno było je naprawić. - Były pomysły (przed sezonem 2023/24 - red.), żebyśmy trenowali trochę innym tokiem, innym torem: żebyśmy nie musieli jeździć na wszystkie zgrupowania - zdradził Stoch. Niespodziewanie w niedzielę 14 kwietnia Sport.pl podał, że mistrz olimpijski planuje przygotowywać do nowego sezonu sam - z nowym trenerem

PZN potwierdził w środę tę informację i zadeklarował, że "zajmie się stworzeniem ramowych warunków dla indywidualnego przygotowania", a w przyszłym miesiącu ogłosi decyzję. Prezes Adam Małysz ujawnił, że choć krążą doniesienia, że trenerem Stocha ma być Michal Doleżal, to on o wszystkim dowiaduje się z mediów. Na dodatek zachodzi w głowę, kto miałby zapłacić za indywidualne przygotowania 36-latka.

- To jest cały czas dobre pytanie. Rozmawiałem przede wszystkim z Kamilem na temat budżetu, tego, ile by to miało kosztować. Teraz zostaje taka kwestia, żeby znaleźć na to pieniądze, bo też to nie jest proste. Im później zapadła decyzja Kamila, tym trudniej znaleźć na to budżet i ja mu o tym powiedziałem. Nie chciałbym brać pieniędzy z budżetu kadry. Zależy nam na tym, żeby team miał pieniądze i jeśli nie będzie tam Kamila, to żeby inna osoba mogła dostać szansę - przekazał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Dodał, że nie będzie łatwym zadaniem znaleźć odpowiednich sponsorów, gdyż po prostu nie ma na to czasu. - Naszym zadaniem jest próba znalezienia pieniędzy na team Kamila, oczywiście ze współpracą i pomocą Kamila, bo nie da się inaczej. Będziemy rozmawiać ze sponsorami, ministerstwem i tak dalej, ale na to potrzeba czasu. Nie da się szybko. Dlatego też mówiłem Kamilowi, że wszystko dzieje się późno. Wiele osób pewnie pamięta przecieki, że ma powstać team dla tych trzech najstarszych zawodników. Potem było to zdemontowane, bo to były tylko propozycje zarządu PZN - wyjaśnił.

Małysz twierdzi, że początkowo Stoch zaakceptował współpracę z Thurnbichlerem na przyszły sezon, ale najwyraźniej podczas urlopu wszystko przemyślał. Zaznacza, że rozumie jego decyzję, gdyż sam musiał niegdyś taką podjąć.

- Na ostatnim spotkaniu, które było w Planicy, zawodnicy powiedzieli, że oni są za tym, żeby trenować z Thomasem Thurnbichlerem. Ale że chcieliby robić to bardziej indywidualnie, mieć więcej wolnego czasu i swobody, mniej wyjeżdżać. (...) W tym gronie nie było chyba Kamila, bo on od razu wyjechał na urlop. Wcześniej jednak mówił, że chce kontynuować pracę i że to nie tak, że on nie wierzy Thomasowi. Może później przemyślał sprawę. Nie dziwię się i rozumiem to - stwierdził.

Na koniec oznajmił, że jeśli faktycznie Stoch zdecyduje się podjąć współpracę z Michalem Doleżalem, to i tak kluczowe decyzje będzie podejmował Thurnbichler, zapewne po konsultacjach z asystentem Maćkiem Maciusiakiem oraz nowym teamem mistrza olimpijskiego. - Przed sezonem musi być sprawdzian, pojadą najlepsi - podsumował.

Głównym celem skoczka ma być występ na szóstych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się za dwa lata w Mediolanie. - Oczywiście naszym obowiązkiem jest, żeby zapewnić zawodnikowi jak najlepsze warunki do przygotowania się do igrzysk olimpijskich. Skoro Kamil chce stworzyć team na dwa lata do igrzysk, to wynika z tego, że chce do igrzysk skakać - zakończył.