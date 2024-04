Harald Rodlauer niecały rok temu przejął funkcję głównego trenera kobiecej reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Jego odejście to zaskoczenie i zmarnowana szansa.

Rodlauer odchodzi. Kto następcą?

- Dziękuję Stefanowi Huli za świetną pracę - jestem pewien, że pewnego dnia zostaniesz wielkim trenerem głównym. Dziękuję moim zawodniczkom - każda z was odniesie kiedyś sukces - napisał Rodlauer na swoim profilu na Instagramie.

Austriak nie zapomniał o podziękowaniach dla swojego rodaka - Thomasa Thurnbichlera - trenera polskich skoczków. - Dziękuję również Thomasowi i jego zespołowi za całe ogromne wsparcie! Dziękuję prezesowi Adamowi Małyszowi. Praca dla Polski była dla mnie zaszczytem - przyznał.

Cały wpis zakończył zdaniem w języku polskim. - Dziękuję za miło spędzony czas - dodał.

- Harald Rodlauer żegna się polską kadrą kobiet. Stefan Hula namaszczony na następcę - napisał Karol Cześnik z portalu SkokiPolska.pl.

- Rodlauer to jeden z najlepszych trenerów na świecie. Przychodził tu w roli szkoleniowca, który może odmienić polskie skoki kobiet, a kończy swoją misję przedwcześnie i niestety bez żadnych efektów. Powody jego decyzji są nieznane, wiadomo jedynie, że to on podjął tę decyzję. To jego rezygnacja, a nie ruch związku. Bardzo szkoda zmarnowanej wielkiej szansy na jakikolwiek rozwój polskich skoczkiń - przyznaje dziennikarz Sport.pl Jakub Balcerski.

Przypomnijmy, że minionej zimy w Pucharze Świata oglądaliśmy cztery Polki. Najlepsza z nich była Anna Twardosz, która zdobyła osiem punktów w klasyfikacji generalnej. Dwa razy zameldowała się w czołowej "30". Punktów nie udało się zdobyć Nicole Konderli, Poli Bełtowskiej i Natalii Słowik.