Zmiany w polskich skokach! Rezygnacja po latach. Małysz będzie miał nową funkcję

Miniony sezon nie był udany dla polskich skoczków. Tylko Aleksandrowi Zniszczołowi udało się zająć miejsce na podium konkursu Pucharu Świata (dwa razy był trzeci) i tylko on załapał się do czołowej dwudziestki klasyfikacji generalnej cyklu (19. miejsce). Bardzo zawiedli zarówno Piotr Żyła, jak i Dawid Kubacki czy Kamil Stoch.

Zobacz wideo Małysz ocenia sezon polskich skoczków. "Więcej bym nie dał"

Zmiany w PZN. Małysz ma nowe obowiązki

Po tak nieudanym sezonie należało spodziewać się zmian. I wiemy już, że takie nadeszły. TVP Sport poinformowało, że Łukasz Kruczek przestał być koordynatorem skoków narciarskich w Polskim Związku Narciarskim. Nowym szefem dyscypliny został Adam Małysz, który dodał, że Kruczek złożył rezygnację, ponieważ potrzebuje przerwy.

Prezes PZN ma jednak nadzieje na pełnienie nowej funkcji jedynie tymczasowo. - Zarząd wyznaczył, że póki co tym koordynatorem będę ja. Ale mam nadzieję, że będzie to trwało krótko. Oczywiście, nieskromnie powiem, że znam się na skokach, coś tam potrafię. Niemniej, mam sporo innej roboty. Póki co jestem jednak w stanie to robić przy zgranym zespole. To jednak może tak działać jedynie do sezonu zimowego. Wierzę, że do tego czasu wyłonimy kogoś - powiedział Małysz w rozmowie z TVP Sport. I dodał, że aktualnie nie mają kandydatów na to stanowisko.

Łukasz Kruczek jest czterokrotnym złotym medalistą uniwersjady w skokach narciarskich. Karierę sportową zakończył w 2003 roku i rozpoczął pracę w PZN. Początkowo był asystentem trenera Heinza Kuttina w drużynie B. W 2008 roku przejął seniorską kadrę. Zrezygnował z pracy po ośmiu latach i przejął reprezentację Włoch. Do Polski wrócił w 2019 roku i prowadził kadrę kobiet. Funkcję koordynatora pełnił od 2022 roku.