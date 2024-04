Adam Małysz ujawnia po latach. Brutalnej prawdy dowiedział się od przyjaciół

Adam Małysz na początku XXI wieku stał się największą ikoną Polski. Włodzimierz Szaranowicz określał go mianem "ambasadora, który wprowadzał nasz kraj w skok cywilizacyjny". Wielkie sukcesy, popularność i uwielbienie milionów fanów to jednak tylko jedna strona kariery mistrza z Wisły. W rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty Małysz ze smutkiem przyznał, że słyszał słowa, które go zabolały.

