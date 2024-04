Poruszenie po słowach Małysza. Niemcy zaskoczeni. Polska zajęła ich miejsce

Pierwsza wersja wstępnego kalendarza ujawniona w październiku 2023 roku wskazywała, że konkursy w Niemczech mają się odbyć od 6 do 8 grudnia, a Wiśle przydzielono nowe miejsce w kalendarzu - zawody były zaplanowane na dni 14-16 lutego. Do wiosennego spotkania komisji planowania kalendarza FIS w Pradze wiele się jednak zmieniło.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ma wyglądać plan Polaków na nowy sezon. Małysz ujawnia

Nowy termin konkursów PŚ w Wiśle. Są zmiany w kalendarzu na kolejną zimę

Już kilka dni temu w rozmowie z Polsatem Sport prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz zdradził, że Wisła przejmie grudniowy termin i zorganizuje trzeci weekend Pucharu Świata nadchodzącej zimy. Teraz wszystko zostało potwierdzone.

W propozycji kalendarza, która musi zostać zatwierdzona podczas głównego komitetu skoków w Portorożu 8 maja, a następnie podczas czerwcowego kongresu FIS, konkursy w Wiśle widnieją jako te rozgrywane w dniach 6-8 grudnia, a w przypadku Zakopanego daty zawodów przesunięto o tydzień w stosunku do tego, co wcześniej zapowiadano: teraz to 17-19 stycznia.

Tak wygląda pełny proponowany kalendarz na nowy sezon Pucharu Świata w skokach:

22-24.11 - Lillehammer (mikst, dwa indywidualne)

29.11 - 1.12 - Ruka (dwa indywidualne)

6-8.12 - Wisła (dwa indywidualne)

13-15.12 - Titisee-Neustadt (duety, dwa indywidualne)

20-22.12 - Engelberg (dwa indywidualne)

28.12 - 6.01 - Turniej Czterech Skoczni (Oberstdorf 28-29.12, Garmisch-Partenkirchen 31.12-1.01, Innsbruck 3-4.01, Bischofshofen 5-6.01)

10-12.01 - Predazzo (indywidualny, duety)

17-19.01 - Zakopane (drużynowy, indywidualny)

24-26.01 - Oberstdorf - loty (dwa indywidualne)

31.01 - 2.02 - Willingen (mikst, dwa indywidualne)

7-9.02 - Lake Placid (dwa indywidualne)

14-16.02 - Sapporo (dwa indywidualne)

27.02 - 8.03 - mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim

12-13.03 - Oslo (indywidualny)

14-16.03 - Vikersund (dwa indywidualne)

21-23.03 - Lahti (indywidualny, duety)

27-30.03 - Planica (dwa indywidualne, drużynowy)

Niemcy zaskoczeni słowami Adama Małysza. Potem się potwierdziły

Informacja o zmianie terminu zawodów w Titisee-Neustadt mocno zaskoczyła szefa niemieckich skoków Horsta Huettela. - Propozycja Adama była dla nas czymś zupełnie nowym. Usłyszałem o tym, co powiedział dopiero kilka dni temu. Musieliśmy się skonsultować z komitetami organizacyjnymi i znaleźć rozwiązanie. Sandro podejmuje decyzje w tej sprawie, więc i pilnuje sytuacji. Gdyby było możliwe zachować grudniowy termin, bylibyśmy bardzo zadowoleni. Tak to wyglądało w poprzednich latach - mówił w rozmowie ze Sport.pl działacz jeszcze przed sobotnim spotkaniem. Prosiliśmy o komentarz w tej sprawie komitet organizacyjny zawodów, ale nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi jego członków.

Ostatecznie udało się coś pomiędzy tym, czego chciał Huettel: Titisee-Neustadt zorganizuje czwarty weekend PŚ, tuż po Wiśle i odbędą się tam aż trzy konkursy: najpierw zawody duetów, a potem dwa razy indywidualne. To jeden z najbardziej napiętych weekendów w kalendarzu - podobnie zorganizowane zostaną tylko te w Lillehammer, Willingen i Planicy.

PZN komentuje decyzję FIS ws. PŚ w Wiśle: Rozdzielenie jest jak najbardziej zasadne

Wyszło, więc tak, że Polacy "zabrali" termin Niemcom, ale już nie miejsce w kalendarzu cyklu, bo konkursy i tak się odbędą. - Nie wiem, czy zabraliśmy im termin, bo wiadomo, że przedstawiany kalendarz jest wcześniej długo omawiany i ustalany z organizatorami. Na pewno wszyscy wiedzą, kiedy mniej więcej kto ma w nim być, bo nie tworzymy go tak, że ktoś nam coś narzuca - mówi członek komitetu ds. planowania kalendarza FIS reprezentujący w nim Polski Związek Narciarski, Wojciech Gumny.

- Rozdzielenie terminów Wisły i Zakopanego jest jak najbardziej zasadne, ponieważ nawet marketingowo o skokach mówi się w Polsce dwa razy w roku: na początku sezonu, a potem w styczniu przy okazji Turnieju Czterech Skoczni - wskazuje wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego. - Początki sezonu to był dotychczas zarówno dla Wisły, jak i zawodników jeden z lepszych terminów. Dlatego myślimy o tym, żeby to był też stały punkt, podobny do tego, jakim przez ostatnie 22 lata jest Zakopane. Wielokrotne zmienianie terminów według mnie po prostu nie ma sensu - dodaje.

Pertile: Musimy mieć pewność, że przygotowanie skoczni będzie odpowiednie

- Powinniśmy współpracować z polskim związkiem, a nie być przeciwko jego interesom. Dla nas Wisła zazwyczaj była tradycyjnie umieszczana w grudniu lub listopadzie. Musimy tylko mieć pewność, że przygotowanie skoczni będzie odpowiednie, bo wiemy, że w grudniu sytuacja z warunkami będzie inna niż byłaby w kolejnych miesiącach - wskazuje dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile.

Nowe terminy dla Wisły i Titisee-Neustadt to niejedyne zmiany w proponowanej wersji kalendarza kolejnego sezonu Pucharu Świata. Przesunięto wcześniej planowane na połowę grudnia zawody w Lake Placid na dni 7-9 lutego. To oznacza, że skoczków czeka - tak jak minionej zimy - długa i męcząca podróż z USA do Japonii, bo konkursy w Sapporo zapisano w dniach 14-16 lutego. Sandro Pertile twierdzi, że nie było innej możliwości ukształtowania kalendarza.

Z planów usunięto zawody w Bad Mitterndorf, a zastąpione ją próbą przed mistrzostwami świata w lotach narciarskich, które w 2026 roku zorganizuje Oberstdorf - zawody PŚ w 2025 roku odbędą się tam od 24 do 26 stycznia. Utrzymano też tydzień przerwy w rywalizacji przed mistrzostwami świata w Trondheim, o który prosili zawodnicy.

Wiśle zmieniono też termin w Letnim Grand Prix. Konkursy wszystkich najważniejszych cyklów FIS w Polsce

W trakcie spotkania w Pradze przedstawiono też proponowany kalendarz Letniego Grand Prix na ten rok, a w nim przesunięto datę zawodów w Wiśle - teraz widnieją one od 16 do 18 sierpnia, a początkowo miały zostać rozegrane tydzień później. Wówczas w Beskidach będą rywalizować zarówno skoczkowie, jak i skoczkinie.

Przygotowano też wstępne wersje kalendarzy Pucharu Kontynentalnego i FIS Cup mężczyzn oraz Pucharu Interkontynentalnego kobiet. W nich znalazły się cztery dodatkowe weekendy międzynarodowych zawodów w skokach w Polsce. Dodatkowo rozważa się jeszcze, czy w przypadku zimowych zawodów FIS Cup w Szczyrku nie pojawią się przy nich także konkursy Pucharu Interkontynentalnego kobiet.

Tak wygląda plan międzynarodowych zawodów w skokach narciarskich rozgrywanych w Polsce w sezonie 2024/25: