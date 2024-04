Małysz ujawnił prawdę na temat Zniszczoła. Nie gryzł się w język. "Nie fair"

Aleksander Zniszczoł był najlepszym polskim skoczkiem w poprzednim sezonie Pucharu Świata. 30-latek zajął 19. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ z 524 punktami, a jego najlepszymi wynikami były trzecie miejsca podczas konkursów w Lahti oraz Planicy. - Jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. Zrobiłem, co chciałem. Osiągnąłem wszystko, co sobie zakładałem. Na koniec sezonu mam ponad 500 pkt oraz czołową dziesiątkę w lotach - mówił Zniszczoł po ostatnim konkursie w sezonie. To naturalnie był też najlepszy sezon w karierze Zniszczoła.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz ocenia sezon polskich skoczków. "Więcej bym nie dał"

- Zeszły sezon był dla mnie przełomowy, ten jest kontynuacją, a następne mają być jeszcze lepsze. I będą. Jak się wszystko poukłada, to na pewno będzie dobrze. Ja naprawdę ani nie wyglądam, ani nie czuję się na 30 lat i wiem, że jeszcze dużo przede mną. Dobrego - mówił Zniszczoł przed weekendem w Planicy w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem, dziennikarzem Sport.pl.

Małysz mówi o postawie sędziów. "Trochę krzywdzono Zniszczoła w sezonie"

Adam Małysz udzielił wywiadu Polsatowi Sport, w którym odniósł się do wyników Zniszczoła w minionym sezonie. Ze słów prezesa Polskiego Związku Narciarskiego wynika, że nasz skoczek był krzywdzony przez sędziów. - Na pewno nadal nazwisko bardzo dużo znaczy. Widzieliśmy to, chociażby w tym roku po Olku Zniszczole, który skakał dobrze i daleko, a noty nie były po 19, 20, czy 18.5 jak u innych, tylko cały czas, w moim mniemaniu, trochę go krzywdzono - powiedział.

- Na szczęście te ostatnie konkursy pokazały, że Olek zaczyna sobie wyrabiać nazwisko. I że zaczyna być doceniany. Oczywiście, takie podejście sędziów nie jest fair, wiemy wszyscy, jak to funkcjonuje - dodaje Małysz. Były skoczek odniósł się też do tego, że polscy sędziowie pojawili się tylko w sześciu miejscach, gdzie odbywały się konkursy Pucharu Świata. Słowenia, Austria czy Niemcy mieli sędziów w zdecydowanie większej liczbie miejsc. W gronie polskich sędziów był Marek Pilch, Kazimierz Bafia, Fabian Malik oraz Andrzej Galica.

- Z tym jest zawsze problem. Są pewne wytyczne, jak sędzia ma punktować zawodnika i teoretycznie nawet jak skoczek wyląduje na buli, ale jeśli styl był nienaganny i lądowanie było piękne, to powinien dostać "dwudziestkę". Ale do tego dochodzi m.in. aktywność, dlatego odejmuje się punkty czy to za lot, czy za lądowanie. Z tego się bierze nota końcowa. Wiemy doskonale, że na te noty zawodnicy muszą sobie zapracować - wyjaśnił Małysz.

Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się w dniach 23-24 listopada br. w Lillehammer, a zakończy się 28-30 marca 2025 r. w Planicy. W trakcie sezonu łącznie ma się odbyć aż 36 konkursów. Póki co jest wstępny kalendarz Pucharu Świata, a wszystko się wyjaśni w czerwcu podczas Kongresu FIS. Relacje tekstowe na żywo z konkursów PŚ w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.