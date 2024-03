Adam Małysz zdradził szczegóły! Dwa nazwiska w grze

W ostatni weekend zakończył się sezon w skokach narciarskich. Nie był on jednak udany dla naszych reprezentantów - najlepiej prezentował się Aleksander Zniszczoł, który dwa razy stanął na podium. Swoje problemy miała także kadra B prowadzona przez Davida Jiroutka, który przed sezonem zastąpił Macieja Maciusiaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Małysz ocenia sezon polskich skoczków. "Więcej bym nie dał"

Grzegorz Sobczyk wróci do polskiej kadry? Jest głos samego zainteresowanego

Jednym z trenerów, który w ostatnich latach odszedł z PZN-u jest także Grzegorz Sobczyk. Rozstał się on z polską federacją, po tym, jak z kadry A odszedł Michał Doleżal. Sobczyk obecnie prowadzi kadrę bułgarską i trzeba przyznać, że Władimir Zografski pod jego wodzą radzi sobie nieźle.

W ostatnim czasie pojawiły się głosy, że szkoleniowiec może wrócić do pracy w Polsce. Chce tego sam Thomas Thurnbichler. - Thomas widzi, że w Polsce mamy tak mało trenerów, że nie możemy sobie pozwolić na to, by tracić ich w skokach. Cały czas upomina się zatem i o Maćka Maciusiaka, i o Grześka Sobczyka. Chciałby ich powrotu do szkolenia w polskich skokach. Na pewno prowadzimy takie rozmowy, zastanawiając się, co można byłoby zrobić - mówił niedawno w rozmowie z Interią Adam Małysz.

Sam Sobczyk wyjawił cytowanemu portalowi, że nikt z polskiego związku z nim się nie kontaktował. - Rozmawiałem kilka razy z Thomasem i nawet pytał mnie, do kiedy mam kontrakt w Bułgarii. Akurat teraz jestem w okresie rozmów na temat jego przedłużenia. Nikt jednak z PZN nie kontaktował się ze mną - przyznał 42-latek.

Co dalej z Maciejem Maciusiakiem? Chcą go kadrowicze

Również z Maciejem Maciusiakiem nikt nie kontaktował się w sprawie ewentualnego powrotu do PZN-u. W ostatnim sezonie trener był ekspertem telewizyjnym, a przed laty prowadził m.in. Dawida Kubackiego czy Aleksandra Zniszczoła. - Thomas nie rozmawiał ze mną. Nie miałem od niego żadnego kontaktu - skomentował trener.

Wiele wskazuje na to, że wiosną może dojść do kilku zmian w sztabach kadr. Według Jakuba Balcerskiego ze Sport.pl z kadra B pożegna się David Jiroutek, a zastąpić go może Daniel Kwiatkowski.