Niepokojące słowa Stocha po pytaniu o dalszą karierę. "Marzę"

Za nami ostatni konkurs Pucharu Świata w skokach w sezonie 2023/24. Bardzo dobrze na Letalnicy wyglądali Polacy, a w walce o podium liczył się Aleksander Zniszczoł i je wywalczył. Ale poza zasięgiem wszystkich był dziś Daniel Huber.

Kamil Stoch zaskoczył. "Spodziewałem się trudnej zimy"

Kamil Stoch niedzielne zawody ukończył na 16. miejscu. Generalnie na Letalnicy wyglądał dobrze od samego początku. - Cieszę się, bo loty to jest coś, co uwielbiam. Kocham spędzać sekundy w powietrzu i im więcej ich, tym lepiej. To był wymagający dzień pod względem emocjonalnym. Z jednej strony czułem, że jestem w stanie skakać tu na dobrym poziomie, a z drugiej strony byłem już tak wyczerpany, że siłą woli mogłem oddać trzy loty. Na ten ostatni lot zabrakło już trochę prędkości, ale pomimo tego te loty były super - przyznał w rozmowie z Eurosportem.

Trzykrotny mistrz olimpijski zaskoczył, wyznając, że spodziewał się, że ta zima nie będzie należała do najłatwiejszych. - Nie oczekiwałem wiele. Gdzieś spodziewałem się, że może być trudno. Każdy sezon ma pewne wymogi i nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Solidność, z jaką podszedłem do okresu przygotowawczego, pozwalała mi myśleć, że to zaowocuje. Natomiast zmęczenie sprawiło, że nie mogłem uwolnić tego, co najlepsze. Tego, nad czym pracowałem przez wszystkie lata. Jechałem z trenerem słoweńskim wyciągiem i on mówi, że Petera Prevca to na koniec głowa puściła. A ja mówię, że w skokach 90-95 procent roboty to jest głowa. Im bardziej człowiek chce, tym bardziej nie może uwolnić potencjału. Formę fizyczną buduje się przez lata, a później kwestia to wszystko wykorzystać. Jak nie ma się zaufania do siebie, to trudno puścić się z belki i lecieć - ocenił.

Trzykrotny mistrz olimpijski marzy o odpoczynku. "Jestem wykończony"

Mimo trudnej zimy Stoch dostrzegł jednak kilka pozytywów. - Dużym plusem było to, że dostrzegałem ludzi, którzy mnie wspierają i pracowali, abym mógł osiągać, to co było możliwe. Dziękuję im z całego serca. Dziękuję też Bogu, że pokazał mi te wszystkie rzeczy, których nie dostrzegałem. Dla mnie to są istotne rzeczy, które na przyszłość zbudują fundament - powiedział.

Wszyscy kibice w Polsce pewnie zastanawiają się dalej, co z karierą wielkiego mistrza. Ten na razie marzy o odpoczynku. - Po takim sezonie muszę najpierw odpocząć. To jest wszystko, o czym teraz marzę. Jestem wykończony fizycznie, psychicznie, totalnie wyzuty z energii. Jedyne, o czym marzę, to aby jutro nie myśleć, że mam trening, czy muszę zrobić coś idealnie. Teraz bardzo, bardzo długo chcę odpocząć. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy z nami byli i w nas wierzą. Jesteście wspaniali, dzięki wam dotarliśmy do końca - zakończył Stoch.