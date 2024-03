Thurnbichler bije się w pierś. Powiedział, gdzie popełnił błąd

Zakończył się sezon 2023/24 w skokach narciarskich. Nie był on udany dla polskich skoczków. Najlepsze wyniki notował Aleksander Zniszczoł. Mimo to Adam Małysz zapowiedział, że Thomas Thurnbichler dalej będzie prowadził naszą reprezentację. - Thomas zostaje na pewno. Cały czas rozmawiamy, tworzymy i myślimy, co zrobić, żeby to wszystko usprawnić. Tutaj sporo było już rozmów, ale myślę, że musimy do tego wrócić po Planicy - mówił prezes PZN.

Thomas Thurnbichler podsumował sezon. Bije się w pierś

Niedziela może dawać nadzieję na lepszą przyszłość. Zniszczoł stanął na podium, Piotr Żyła był w czołowej dziesiątce, a dobrze zaprezentował się także Kamil Stoch. - To był fajny dzień. Ten konkurs bardzo mnie uszczęśliwił po tak słabym sezonie. Piotrek pokazał, że jest nieprzewidywalny i zaprezentował wspaniałe loty, Olek też świetnie latał i ma zasłużone podium. Kamil też miał fajną końcówkę sezonu. To może być dobry prognostyk przed przygotowaniami do kolejnego sezonu - ocenił Thomas Thurnbichler przed kamerami Eurosportu.

Austriak wyjaśnił też, co było przyczyną słabego, patrząc na całokształt, sezonu w wykonaniu Biało-Czerwonych. - Popełniliśmy błędy jesienią w przygotowaniach. Za ciężko pracowaliśmy i zawodnicy weszli w zimę zmęczeni. Do tego inna filozofia sprzętowa. Mieliśmy problemy - skomentował. Sami zawodnicy również przyznali, że jesień była dla nich wymagająca i pod koniec sezonu brakowało już siły.

Jakie plany na najbliższą przyszłość? - Przeanalizujemy i zobaczymy, co poszło nie tak. Teraz czas na urlop. Później możemy umówić się na dłuższy wywiad - zakończył z uśmiechem Thurnbichler.