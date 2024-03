Bohater Polaków podsumował sezon. "Zrobiłem, co chciałem"

Aleksander Zniszczoł zakończył sezon Pucharu Świata na 19. miejscu w klasyfikacji generalnej. Zajął najwyższe miejsce ze wszystkich polskich skoczków. Wszystkie 524 punkty wywalczył w 2024 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Anze Lanisek otrzymał od Dudy odznaczenie państwowe. Prezydent pojawił się pod skocznią w Planicy

Zniszczoł skomentował sezon

Z pewnością Aleksander Zniszczoł był najjaśniejszą postacią w polskich skokach w tym sezonie. Złapał rytm i formę w drugiej części sezonu. Aż dziesięć razy był w czołowej dziesiątce, w tym dwa razy na podium. W finałowym konkursie w Planicy dał prawdziwy popis, lądując dwa razy blisko rozmiaru skoczni. Do zawodów podszedł bez żadnego stresu i presji

- Czy była nerwówka? Nie. Właśnie fajnie do tego podszedłem. Miałem doświadczenie z wcześniej, więc było mi łatwiej. Widziałem, że daleko skaczą, a przecież ja też potrafię i to zrobiłem. Loty ponad 230. metr, 240 w treningu, są super. Naprawdę trzeba było dzisiaj być naprawdę dobrym lotnikiem - powiedział Zniszczoł w rozmowie z Eurosportem.

Polski skoczek nie ukrywa, że czuje dumę ze swoich wyników w tym sezonie. Zrealizował cele, które założył sobie jesienią.

- Jestem bardzo zadowolony z tego sezonu. Zrobiłem, co chciałem. Osiągnąłem wszystko, co sobie zakładałem. Na koniec sezonu mam ponad 500 punktów i czołową dziesiątkę w lotach (dziewiąte miejsce - przyp. red.), więc jak najbardziej jestem usatysfakcjonowany - przyznał.

Jego potencjał eksplodował dość późno, bo dopiero w wieku 29 lat. Zniszczoł nie ma zamiaru żałować, że jego kariera ułożyła się w taki sposób. Z optymizmem patrzy na następny sezon.

- Wiedziałem, że potrafię skakać i nie straciłem tego, co było w lecie i w zeszłym sezonie. Cały czas szedłem do przodu. Doświadczenie robi swoje. Jestem tu i teraz i bardzo się cieszę. Cały czas robię to samo. Przyszłość widzę bardzo konkretnie i bardzo fajnie. Mam nadzieję, że sprawdzi się wszystko tak, jak układa się to w mojej głowie. Trzeba mierzyć wysoko - ocenił.

Aleksander Zniszczoł skakał w tym sezonie w 27 konkursach.