Wzruszające pożegnanie Marka Rudzińskiego. "Pozwolę sobie na prywatę" [WIDEO]

Marek Rudziński skomentował ostatni w życiu konkurs skoków narciarskich. Podczas transmisji pożegnał go Igor Błachut. - Muszę to powiedzieć. Panie Marku to była fantastyczna przygoda, ogromna radość i przede wszystkim wielki honor, że mogliśmy przez tyle lat pracować razem. Dziękuję - powiedział dziennikarz. Z kolei Rudziński skierował specjalne podziękowania także do kibiców.

