Polacy przebudzili się zbyt późno. Tak wygląda końcowa klasyfikacja Pucharu Narodów

Sezon 2023/24 był katastrofalny w wykonaniu reprezentacji Polski, a szczególnie jego początek. Biało-Czerwonych stać było jedynie na dobre pojedyncze skoki. Niespodziewanie na lidera kadry wyrósł Aleksander Zniszczoł, któremu udało się nawet stanąć na podium. I to po raz pierwszy w karierze. Miało to miejsce w Lake Placid. Pozostali nasi rodacy nie mieli tyle szczęścia. W niedzielę chcieli jednak zakończyć sezon miłym akcentem, by dać nieco radości kibicom. I mimo że ostatecznie udało im się pokazać z dobrej strony, to ich występ nie wpłynął na końcową pozycję w klasyfikacji Pucharu Narodów. Przebudzili się zbyt późno.

W niedzielę rozegrano ostatni konkurs indywidualny w sezonie. Klasycznie odbył się na skoczni do lotów w Planicy. Polacy zaprezentowali się bardzo dobrze w pierwszej serii. Zawiódł jedynie Kubacki, który skoczył tylko 194 m i po pierwszym skoku był 29. O wiele dalej poszybował Kamil Stoch. Osiągnął 227,5 m, dzięki czemu plasował się na 16. lokacie. Wyżej był Piotr Żyła, bo na 11. miejscu po skoku na odległość 230 m. Kapitalną formę po raz kolejny w tym sezonie zaprezentował też Zniszczoł. Wylądował na 237 m, dzięki czemu po pierwszej serii zajmował wysokie, drugie miejsce.

Stanął więc przed szansą na kolejne podium w karierze. I ostatecznie udało mu się je zgarnąć. Skoczył aż 237,5 m i zajął trzecią lokatę. Przed nim znaleźli się jedynie zwycięzca Daniel Huber i drugi Domen Prevc.

Kapitalnie zaprezentował się też Piotr Żyła. Skoczył aż 240 m, co pozwoliło mu znacznie awansować. Ostatecznie zajął 5. miejsce. Ponownie poza 220 m skoczył Stoch. Przekroczył tę granicę o trzy metry i pozostał na 16. lokacie. Pozycji nie udało się poprawić też Kubackiemu. Skoczył 187,5 m i pozostał na 29. miejscu.

Mimo bardzo dobrych skoków Polacy nie awansowali w klasyfikacji Pucharu Narodów. Nie mieli na to nawet matematycznych szans. Przed niedzielnym konkursem tracili aż 1206 punktów do Japończyków. Ostatecznie zajęli szóstą lokatę, a więc najgorszą od sezonu 2021/22. Wówczas także plasowali się na tej pozycji. Jedynym pozytywem jest fakt, że w niedzielę Biało-Czerwonym udało się nieco zredukować stratę do Azjatów. Finalnie wyniosła ona 1117 punktów.

W klasyfikacji końcowej triumfowała Austria. I to już po raz trzeci z rzędu. Ostatni raz pokonać Stefana Krafta i spółkę udało się Norwegom. Był to sezon 2020/21. Obecny cykl nie był już tak udany dla Skandynawów. Zajęli dopiero czwarte miejsce.

Przed nimi uplasowała się Słowenia i Niemcy. Teoretycznie nasi zachodni sąsiedzi mieli szanse zająć drugie miejsce - tracili tylko 19 punktów. Zadanie było jednak piekielnie trudne, ponieważ Słoweńcy skakali u siebie w Planicy. I ostatecznie nie dali wyrwać sobie srebrnego medalu z rąk.

Klasyfikacja Pucharu Narodów w sezonie 2023/24: