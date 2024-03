Małysz zapowiada zmiany wśród trenerów polskich skoczków. "To on był problemem"

Kończący się dziś sezon w skokach narciarskich nie był udany dla reprezentacji Polski. Poza Aleksandrem Zniszczołem, który prezentował świetną formę w drugiej części sezonu, nie było widać żadnych pozytywów. Także jeśli chodzi o występy kadry B prowadzonej przez Davida Jiroutka. Wiele wskazuje na to, że wiosną może dojść do zmian.

Adam Małysz zapowiedział zmiany! "Personalne". Prezes PZN odniósł się też do wyników

Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz był gościem studia TVN przed finałowym konkursem w Planicy. W nim podsumował nieco kończący się sezon. Zapowiedział nawet zmiany personalne.

- Jeszcze nie rozmawialiśmy na temat trenera kadry B. Na pewno będą zmiany, ale najpierw trzeba przedyskutować, co poszło nie tak. Chodzi o zmiany personalne. Nie jesteśmy Słoweńcami i nie mamy trenerów u siebie. Potrzebujemy czasu do końca kwietnia, a może nawet połowy maja - zapowiedział. To oznacza, że z posadą może pożegnać się trener David Jiroutek. Pisał o tym kilka dni temu już nasz dziennikarz Jakub Balcerski, według którego nowym trenerem kadry B Polaków może zostać Daniel Kwiatkowski, koordynator polskich juniorów.

Małysz odniósł się także do sytuacji w kadrze A. Jego zdaniem błędy zostały popełnione podczas okresu przygotowawczego, co wpłynęło na słabe wyniki skoczków. - Trenerzy mieli taki plan, aby intensywnie trenować, potem udać się na regenerację i znów mocno trenować. Miało to być po to, aby zawodnicy wytrzymali do końca sezonu. Tak się nie stało - powiedział i dodał: - Problemem był także asystent Thomasa Thurnbichlera [Marc Noelke, który już nie pracuje w sztabie - przyp. red.].

Aktualnie w Planicy trwają finałowe zawody.