Co za dramat znanego skoczka. Diagnoza brzmi jak wyrok

226 m - tak daleko w sobotnim konkursie drużynowym poszybował Giovanni Bresadola. Niestety 23-letni Włoch z dużej wysokości spadł na zeskok i miał spore problemy przy lądowaniu. W końcu boleśnie upadł, a jego noga wykręciła się w nienaturalny sposób. Skoczek długo się podnosił, a wokół skoczni zapanowała niepokojąca cisza. W końcu po interwencji ratowników medycznych Bresadola opuścił obiekt na noszach. Z Planicy w końcu napłynęły informacje, co mu dolega.

Niepokojące wieści z Planicy. Bresadola usłyszał diagnozę. Szykuje się długa przerwa

Bresadola został odwieziony do szpitala. Zanim trafił do karetki, pomachał ręką do kibiców, dając im sygnał, że jest przytomny. Na miejscu wykonano rezonans magnetyczny. Niestety wskazał on przykrą diagnozę. Jak ujawnił włoski Eurosport, zawodnik z Trentino zerwał więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie.

Jak na razie nie wiadomo, ile potrwa rekonwalescencja, ale prognozy nie są zbyt optymistyczne. Co prawda sezon zimowy w niedzielę oficjalnie zostanie zakończony, ale niemal na pewno Włoch straci drugą z rzędu edycję Letniego Grand Prix. Poważnej kontuzji nabawił się już w inauguracyjnym konkursie ubiegłorocznego letniego cyklu w Courchevel, ale zdołał wówczas wykurować się do zimy.

Bresadola i Zajc nie wystąpią w finale PŚ w Planicy. Przedwczesny koniec

Dla Giovanniego Bresadoli kończący się sezon Pucharu Świata był zdecydowanie najlepszy w karierze. Regularnie w nim punktował, a w jednym z konkursów w Lake Placid zajął nawet wysokie ósme miejsce. W klasyfikacji generalnej zajmuje 30. lokatę.

W sobotnim jednoseryjnym konkursie drużynowym upadki zaliczyli też Amerykanin Decker Dean i Słoweniec Timi Zajc, ale obaj wstali o własnych siłach. Konsekwencje wywrotki odczuje tylko ten drugi, ponieważ zabraknie go w kończących sezon zmaganiach z udziałem najlepszej trzydziestki Pucharu Świata. W miejsce Bresadoli i Zajca mają pojawić się Amerykanin Erik Belshaw i Fin Anti Aalto.