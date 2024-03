W sobotę odbędzie się ostatni konkurs drużynowy w tym sezonie. Poprzedziła go seria próbna, w której zwyciężył Timi Zajc. Słoweniec poszybował na 230,5 m, choć nie był to najlepszy skok tego dnia. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Aleksander Zniszczoł. Indywidualnie uplasował się na trzeciej lokacie. Fatalnie spisał się za to Dawid Kubacki. Mimo to Polska zajęła miejsce w czołówce, a wpływ na to miał jeden kluczowy czynnik.

