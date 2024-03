Zniszczoł wypadł z czołówki po drugim skoku. Stoch okazał się lepszy

Do pierwszego konkursu indywidualnego awansowało czterech Polaków - zabrakło tylko Macieja Kota, który w kwalifikacjach zajął 43. miejsce. Drugi był za to Piotr Żyła, który rozbudził apetyty polskich kibiców po locie na 241. metr. Z kolei w serii próbnej świetnie zaprezentował się Aleksander Zniszczoł, któremu 222 metry dały szóstą lokatę. Przed zawodami Polacy mieli więc powody do optymizmu.

REKLAMA

Zobacz wideo Wściekły Wojciech Szczęsny ruszył prosto do szatni. Lewandowski tłumaczy

Groźny upadek Anze Laniska w Planicy. Wielki Peter Prevc, Kamil Stoch najlepszy z Polaków w Planicy

W piątkowe popołudnie jako pierwszy z Polaków na belce startowej pojawił się Dawid Kubacki. Nie doleciał jednak do punktu konstrukcyjnego - lądował na 197. metrze i finalnie nie wystarczyło to do awansu do drugiej serii konkursowej. Na szczęście lepiej spisał się Piotr Żyła, którego lot na 211,5 metra pozwolił mu zająć 21. lokatę. Zaraz po próbie Żyły groźny upadek zaliczył wracający po kontuzji Anze Lanisek, którego szybował wysoko nad zeskokiem i nie zdołał wylądować.

Na 14. miejscu po pierwszej próbie na 213 metrów zajmował Kamil Stoch, a jeszcze lepiej spisał się Aleksander Zniszczoł. Lider polskiej kadry poszybował na 221,5 metra, co dało siódme miejsce ex aequo ze Stefanem Kraftem. Liderem był Daniel Huber (232 m), a zanim uplasowali się Peter Prevc (237,5 m) oraz Timi Zajc (227,5 m). Rzutem na taśmę do drugiej serii wszedł Noriaki Kasai, któremu dyskwalifikacja Manuela Fettnera dała 30. miejsce.

51-letni Japończyk w drugiej odsłonie zaczął od lotu na 205 metrów i zakończył sezon indywidualny na 29. miejscu. Taką samą odległość uzyskał pierwszy z Biało-Czerwonych Piotr Żyła i przez to po drugiej próbie spadł na 24. lokatę. Większość następnych zawodników latała znacznie dalej, a wśród nich był również Kamil Stoch, który uzyskał 218,5 metra. Po ładnym, 252. locie poza dwusetny metr w karierze awansował na 10. miejsce. Tym samym uzyskał najlepszy wynik w tym sezonie. Bardzo słabe warunki wietrzne trafił Aleksander Zniszczoł i uzyskał zaledwie 207,5 metra, przez co spadł na 14. lokatę.

Zawody wygrał Peter Prevc, dla którego były to przedostatnie zawody w całej karierze. Słoweniec wylądował na 231. metrze i na podium wyprzedził Daniela Huberta oraz Johana Andre Forfanga.

Wyniki piątkowego konkursu indywidualnego PŚ w Planicy:

1. Peter Prevc (Słowenia) - 452,1 pkt

2. Daniel Hubert (Austria) - 448,5 pkt

3. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 441,3 pkt

4. Timi Zajc (Słowenia) - 440,2 pkt

5. Marius Lindvik (Norwegia) - 423,9 pkt

6. Daniel Tschofenig (Austria) - 419 pkt

7. Stefan Kraft (Austria) - 417,5 pkt

8. Erik Belshaw (USA) - 414,7 pkt

9. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 414,2 pkt

10. Pius Paschke (Niemcy) - 407,1 pkt

11. Kamil Stoch (Polska) - 403.2 pkt

...

14. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 401,8 pkt

24. Piotr Żyła (Polska) - 378,7 pkt

32. Dawid Kubacki (Polska) - 174 pkt

W sobotę 23 marca o 9:30 rozpocznie się konkurs drużynowy. Półtorej godziny później skoczkowie wezmą udział w serii próbnej przed zmaganiami.