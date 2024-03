Alarm przed lotami w Planicy! Fatalne wieści

Planica jak co roku gości finał Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na mamuciej skoczni mają odbyć się dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy. Rywalizacja rozpocznie się już w czwartek o godz. 10:00. To na wtedy planowane są kwalifikacje do piątkowych zmagań. Organizatorzy mają jednak pełne ręce roboty. W środę napotkali niesamowite problemy.

PŚ w Planicy. Organizatorzy mają problem. Co dalej? "Musimy oszczędzać zeskok"

Dzień przed kwalifikacjami obiekt testowali przedskoczkowie. Ich trening miał rozpocząć się równo o godz. 10:00. Tak się jednak nie stało. Jak informuje sport.tvp.pl, z uwagi na silny wiatr trzeba było go przełożyć o godzinę. Gdy ten ustąpił, pojawiły się kłopoty z zeskokiem. Gdy zjechali po nim dwaj narciarze, na samym środku pojawiły się podłużne wgłębienia. Zeskok trzeba było więc udeptać i zabezpieczyć specjalną solą, która przy dodatnich temperaturach ma działanie utwardzające. - Ratujemy skocznię, śnieg się topi - mówił w rozmowie z portalem Kristan Gaber, szef przygotowania obiektu.

Sesja treningowa z udziałem 31 przedskoczków odbyła się z kilkugodzinnym opóźnieniem. Organizatorzy planowali, że każdy z nich odda dwa-trzy skoki. Ostatecznie wszyscy skoczyli raz i trening zakończono. Wszystko przez coraz gorszy stan zeskoku. - Nie jest lekko. Sami widzicie, jak mocne jest słońce. Robimy, co możemy, jednak musimy oszczędzać zeskok. To przerwanie testów było właściwe. Naszą rolą jest teraz pielęgnacja śniegu. Dla elity, na zawody, musi być topowy - wyjaśni Gaber.

W środowym treningu poza dwusetny metr poleciało sześciu zawodników. Najdalej lądował Ernest Prislić, który uzyskał aż 221 m. Jeżeli obiekt uda się zachować w odpowiednim stanie, kwalifikacje rozpoczną się 21 marca o godz. 10:00. Wystartuje w nich pięciu reprezentantów Polski: Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Maciej Kot.