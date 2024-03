Gwiazda skoków rezygnuje z PŚ w Planicy. To musiało się tak skończyć

Halvor Egner Granerud prezentował tej zimę formę daleką od tej z zeszłego sezonu. Norweski skoczek nie stanął indywidualnie ani razu na podium Pucharu Świata. Wygrał jedynie konkurs drużynowy w Lahti.

Koniec sezonu dla Graneurda

Najlepszym wynikiem Graneruda w tym sezonie było czwarte miejsce w Engelbergu i Vikersund. W sumie cztery razy był w czołowej dziesiątce. Dwukrotnie plasował się na siódmej pozycji - w Bischofshofen i na normalnej skoczni w Trondheim.

Ta zima zdecydowanie nie należała do Graneruda. Trudnym momentem dla niego były mistrzostwa świata w lotach narciarskich, kiedy trener Alexander Stoeckl nie wziął go do drużyny na konkurs. Potem postanowił wycofać się na kilka konkursów. Nie skakał w Willingen, Lake Placid i Sapporo. Wrócił na loty w Oberstdorfie. Ale od czasu powrotu skakał na podobnym poziomie co w grudniu i styczniu.

Wiadomo już, że Graneruda zabraknie podczas weekendu lotów narciarskich w Planicy. Tam zakończy się sezon Pucharu Świata. Stoeckl powołał sześciu skoczków na finał cyklu. Nie podano żadnego powodu nieobecności triumfatora PŚ sprzed roku.

W Planicy Norwegię będą reprezentować Johann Andre Forfang, Marius Lindvik, Robert Johansson, Sindre Ulven Joergensen, Robin Pedersen oraz Benjamin Oestvold. Oprócz nich do Słowenii pojadą dwie skoczkinie - Heidi Dyhre Traaserud i Thea Minyan Bjoerseth. Będą brać udział w czwartkowym konkursie na skoczni normalnej.

Halvor Egner Granerud zajmuje 24. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata z dorobkiem 409 punktów. Mało prawdopodobne, że straci tę pozycję na rzecz polskich skoczków. Norweg bezpośrednio wyprzedza Piotra Żyłę, Kamila Stocha i Dawida Kubackiego. Żyła traci do niego 170 punktów, Stoch 188, a Kubacki 198 punktów.

Wyżej sklasyfikowanymi Norwegami w PŚ od Graneruda są Marius Lindvik (siódmy, 780 pkt), Johann Andre Forfang (ósmy, 775 pkt) i Kristoffer Eriksen Sundal (20. miejsce, 458 pkt).

W czwartek odbędą się kwalifikacje do piątkowego konkursu na Letalnicy. Na sobotę zaplanowano konkurs drużynowy, a w niedzielę ostatni konkurs z udziałem 30 najwyżej sklasyfikowanych skoczków. Kryształową Kulę zapewnił sobie Stefan Kraft.