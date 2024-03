Jest decyzja Thurnbichlera ws. Planicy. Oto skład na ostatnie w sezonie zawody PŚ

Na zakończenie niezbyt udanego sezonu polscy skoczkowie narciarscy udadzą się do Planicy, gdzie odbędą się ostatnie zawody Pucharu Świata. Na skoczni Letalnica będą chcieli powalczyć o lepsze wyniki, a co za tym idzie poprawienie nastrojów wśród polskich kibiców. Thomas Thurnbichler zdecydował, którzy zawodnicy udadzą się do Słowenii. Skład nie różni się od tego, który ostatnio występował w cyklu Raw Air.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl