Zniszczoł zabrał głos po rekordowym skoku. "Nogi mi się trochę trzepały"

W niedzielę w południe Aleksander Zniszczoł zajął 10. miejsce w jednoseryjnym konkursie w Vikersund, który rozegrano w zastępstwie za odwołane zawody z soboty. A kilka godzin później to przebił. I to jak!

Zobacz wideo Adam Małysz szczerze o pomocy specjalistów: To już nie jest wstyd

Gdy Zniszczoł wylądował na 243. metrze, to chociaż zrobił to w brzydkim stylu, bez telemarku i w głębokim przysiadzie, i tak szalał z radości. Swój rekord w długości lotu pobił o 7,5 metra. Rok temu w Planicy doleciał do 235,5 m, teraz ma życiówkę na już naprawdę znakomitym poziomie. Jak przystało na skoczka ze ścisłej światowej czołówki.

Zniszczołowi nogi się trzepały

- Bardzo fajne uczucie! Super! Przekroczenie 240 metrów było kwestią czasu - mówił Zniszczoł w Eurosporcie. Po locie na 243 m był czwarty po pierwszej serii. Od początku daleko z przodu byli Daniel Huber i Stefan Kraft, ale do podium, do trzeciego wtedy Domena Prevca, Olek tracił tylko 1,7 pkt.

Szkoda, że w drugiej i trzeciej serii (bo konkurs miał nietypowy format: w pierwszej serii startowało 30 najlepszych skoczków Raw Air, do drugiej weszło 20 najlepszych zawodników tych zawodów, a do rundy finałowej dostała się tylko najlepsza dziesiątka) Zniszczoł nie zaatakował podium. W kolejnych rundach miał "tylko" 217,5 i 220 metrów i spadał - na miejsce szóste i na miejsce siódme. Jego nota, 601,5 pkt, była finalnie o 31,5 pkt niższa od końcowej noty Timiego Zajca, który zajął trzecie miejsce (za Huberem i Kraftem).

- Szczerze powiedziawszy, to mi po tym kapkę siadło - mówił Zniszczoł w Eurosporcie. - Jadąc do góry na kolejny skok nogi mi się trochę trzepały. Z emocji, że tak daleko dało się polecieć - wyjaśniał. A trener Maciej Maciusiak, któremu Zniszczoł wiele zawdzięcza, mówił w studiu Eurosportu, że po Olku było widać, że zabrakło mu siły, że w drugim i trzecim skoku nie było tyle energii na progu i dlatego zabrakło prędkości, żeby zawodnik znów latał w okolice 240. metra.

Rekord za rekordem. Zniszczoł pewnie polatałby jeszcze

Zniszczoł wyjeżdża z Norwegii z rekordami życiowymi. Zajmując dziesiąte miejsce w pierwszym konkursie w Vikersund po raz pierwszy znalazł się w top 10 zawodów w lotach narciarskich. W drugim konkursie przesunął swój rekord życiowy w długości lotu z 235,5 na 243 m, a do tego poprawił życiówkę, jeśli chodzi o najwyższe miejsce w lotach. Najwyżej w karierze, na dziewiątym miejscu, skończył też cały Raw Air.

Zniszczoł ma bardzo udany sezon. Już ósmy i dziewiąty raz znalazł się w nim w top 10 poszczególnych konkursów, a wcześniej przez 12 lat kariery zrobił to zaledwie dwa razy. Doskoczył też do pierwszego pucharowego podium w karierze, zajmując niedawno trzecie miejsce w Lahti. Jemu pewnie szkoda, że ta zima się kończy, on pewne jeszcze da nam sporo dobrych emocji w ostatnich konkursach - za tydzień w Planicy.