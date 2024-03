Niedziela w Vikersund zapowiadała się niezwykle intensywnie z powodu przełożonych z soboty zmagań indywidualnych. Już po dziewiątej rano na skoczni pojawiły się panie. Górą była Eirin Maria Kvandal, a Silje Opseth ustanowiła nowy rekord świata pań - 230,5 m. W serii próbnej lądowała sześć metrów dalej, jednak nie ustała tej próby.

Raw Air. najlepszy w jednoseryjnym konkursie w Vikersund

Choć konkurs miał rozpocząć się o 11:05, to doszło do kilkunastominutowego opóźnienia. Jury poszukiwało bowiem... kawałka wiązania, które stracił jeden z przedskoczków. To sprawiło, że konkurs rozpoczął się o 11:16.

Zmagania rozpoczęły się imponująco. Już pierwszy zawodnik Kasperi Valto uzyskał 207,5 metra. Chwilę później Noriaki Kasai skoczył jeszcze dalej i wylądował na 212 metrze. Osiem metrów dalej wylądował z kolei Norweg Benjamin Oestvold, jednak kilka minut później został zdyskwalifikowany za nieprzepisową długość nart.

Z 13. numerem startowym na belce startowej pojawił się Kamil Stoch. Polak uzyskał 208 metrów. Skaczący po nim Halvor Egner Granerud lądował z kolei na odległości 232,5 metra i objął prowadzenie. Ponad 60 metrów bliżej wylądował Dawid Kubacki - Polak uzyskał zaledwie 170,5 metra i był przedostatni. Słabo zaprezentował się także Piotr Żyła, który wylądował na 200. metrze. Na półmetku konkursu, po skokach 20 zawodników, liderem był Domen Prevc (236,5 m). Ostatnim z Biało-Czerwonych na rozbiegu był Aleksander Zniszczoł. Lider Polaków uzyskał 219, 5 metra i nie był zbytnio zadowolony ze swojej próby.

Kapitalnym skokiem popisał się Daniel Huber, który uzyskał 247,5 metra i tym samym zajął drugie miejsce podczas pierwszego niedzielnego konkursu. Zwyciężył Stefan Kraft (244,5 m), a podium uzupełnił Domen Prevc (236,5 m). Aleksander Zniszczoł ukończył ostatecznie zmagania na dziesiątym miejscu. Kamil Stoch był 23., a Piotr Żyła skończył na 25. miejscu. Punktów nie zdobył 38. Dawid Kubacki.

Wyniki pierwszego konkursu w Vikerdund:

1 . Stefan Kraft - 244,5 m, 256 pkt

Stefan Kraft - 244,5 m, 256 pkt 2. Daniel Huber - 247,5 m, 248,2 pkt

3. Domen Prevc - 236,5 m, 245,4 pkt

...

10. Aleksander Zniszczoł - 219,5 m, 216,4 pkt

23. Kamil Stoch - 208 m, 199,1 pkt

25. Piotr Żyła - 200 m, 195 pkt

38. Dawid Kubacki - 170,5 m, 156,4 pkt

Zwycięstwo Krafta oznacza, że poznaliśmy zdobywcę Kryształowej Kuli. Nie ma już szans, żeby ktokolwiek wyprzedził Austriaka. To jego trzeci taki triumf w karierze.

Na godzinę 15:30 zaplanowano start finałowego, trzyseryjnego konkursu w ramach Raw Air. W pierwszej serii skoczy 30 najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej turnieju, w drugiej 20, a w ostatniej serii udział weźmie czołowa dziesiątka. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.