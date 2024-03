W Zakopanem po emocjach związanych z FIS Cup przyszedł czas na finał sezonu Pucharu Kontynentalnego, czyli drugiej ligi w skokach narciarskich. W niedzielę o 12:00 odbędzie się ostatni konkurs tej zimy. Właśnie zakończył się przedostatni. Na pokrytej igielitem Wielkiej Krokwi (zawody mają charakter hybrydowy) do walki o podium włączyli się także biało-czerwoni.

Puchar Kontynentalny w Zakopanem. Polacy włączyli się do walki

W sobotnim konkursie oglądaliśmy aż 13 reprezentantów Polski. Do juniorów, których oglądaliśmy w czwartek i piątek w zawodach FIS Cup, dołączyli zawodnicy z kadry B oraz Paweł Wąsek. Bohaterem pierwszej serii był jednak zaledwie 19-letni Tymoteusz Amilkiewicz. Nastolatek błysnął już w tym sezonie w mistrzostwach świata juniorów, gdzie zajął piąte miejsce oraz w piątkowym FIS Cup, kiedy to był ósmy. Teraz skoczył aż 137 m i długo prowadził. Nie wyprzedził go nawet Wąsek, choć lądował tylko metr bliżej. Po pierwszej serii obaj znaleźli się w czołowej dziesiątce - na szóstej i siódmej pozycji.

Do drugiej serii zakwalifikowali się także inni Polacy - 11. Andrzej Stękała (133,5 m), 20. Klemens Murańka (129,5 m), 24. Jakub Wolny (126 m) i 25. Kacper Juroszek (132 m). Niewiele brakowało także 31. Adamowi Niżnikowi (128 m). Z kolei Łukasz Łukaszczyk, Marcin Wróbel, Kacper Tomasiak i Klemens Joniak zajęli cztery miejsca po sobie od 37. do 40. Najgorzej zaprezentowali się za to 43. Tomasz Pilch i 48. Jan Habdas.

W najlepszej piątce panował niesamowity ścisk. Po skoku na 136,5 m prowadził doświadczony Austriak Clemens Aigner. Pół metra dalej, ale w korzystniejszych warunkach lądował drugi Zak Mogel. Słoweniec przegrywał jednak o 1,3 punktu. Z kolei 2,8 do Aignera tracił trzeci Markus Eisenbichler (134,5 m). Niedużą stratę do podium mieli także czwarty Maksim Bartolj (137,5) i piąty Maksymilian Ortner (133,5).

Świetna druga seria Polaków. Wąsek blisko podium. Życiowy wynik 19-latka

W drugiej serii Polacy pokazali imponujące, jeśli chodzi o odległości skoki, co przełożyło się na awans w klasyfikacji konkursu. Dobrą passę rozpoczęli Juroszek i Wolny. Lądowali kolejno na 135 i 134,5 m. Obaj mieli co prawda spore odjęcie za sprzyjający wiatr, ale i tak przesunęli się o kilka miejsc. Pierwszy na 17., drugi na 21. Jeszcze lepiej spisał się Klemens Murańka. W pięknym stylu poleciał na 138 m i przesunął się na 14. pozycję. Jeszcze pół metra dalej lądował Andrzej Stękała, dzięki czemu przedarł się do czołowej dziesiątki. Ostatecznie był dziewiąty.

Zdecydowanie najdłuższym skokiem popisał się Włoch Andrea Campregher. Poszybował na niesamowite 145,5 m, ale niestety upadł i zamiast walczyć o podium, spadł na 25. miejsce.

Rywalizację o czołowe lokaty rozpoczął Paweł Wąsek. 135 m dało mu prowadzenie. Niestety presji nie wytrzymał Amilkiewicz. W korzystnych warunkach uzyskał tylko 128,5 m i spadł o sześć pozycji. 11. lokata i tak jest jego najwyższą w karierze w Pucharze Kontynentalnym. Wąsek oprócz niego zdołał jeszcze wyprzedzić Maksima Bartlja, ale na podium nie stanął. Kapitalną próbą na 137 m błysnął Ortner i pokonał nawet Eisenbichlera (136 m) i Mogela (133 m). Młody Austriak okazał się gorszy jedynie od swojego starszego kolegi z reprezentacji Clemensa Aignera, który skokiem na 135,5 m przypieczętował zwycięstwo. Na najniższym stopniu podium stanął Eisenbichler, a Wąsek ostatecznie był piąty, a do Niemca stracił 2,2 punktu.

Wyniki I konkursu Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem: