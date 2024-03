Fatalnie się to zaczyna! Niepokojące wiadomości z Vikersund. Jest decyzja

Już w ten weekend poznamy kolejnego zwycięzcę prestiżowego cyklu Raw Air. Do rozegrania zostały już tylko dwa konkursy, zaliczane do klasyfikacji tej imprezy. Wszystko rozstrzygnie się na mamuciej skoczni w Vikersund, gdzie najlepsi skoczkowie świata będą rywalizować w sobotę i niedzielę. Nie zabraknie oczywiście Polaków, choć niestety, nie walczą oni o czołowe lokaty.

Walka w Raw Air bez udziału Polaków. Kłopoty organizatorów już na starcie

O kolejne punkty Pucharu Świata i Raw Air powalczy czterech naszych reprezentantów. Będą to Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Niestety w piątkowym prologu słabo poradził sobie Maciej Kot i nie zobaczymy go w sobotę na skoczni. Faworytem do zwycięstwa będzie natomiast bez wątpienia Stefan Kraft. Austriak jest liderem zarówno Raw Air, jak i klasyfikacji generalnej PŚ. W tym sezonie prezentuje fantastyczną formę.

Nim jednak do rywalizacji na mamucie przystąpią panowie, planowany jest konkurs Pucharu Świata kobiet. Ten miał rozpocząć się już o godzinie 10:00, a wcześniej zaplanowano serię próbną. Niestety, z Norwegii napłynęły wiadomości, że panie nie mogły oddawać skoków. Wszystko przez fatalne warunki atmosferyczne.

Na skoczni wieje bardzo silny wiatr (8-9 m/s), który oczywiście stanowi wielkie zagrożenie. A podmuchy mogą sięgać nawet kilkunastu metrów na sekundę. Organizatorzy zdecydowali zatem o odwołaniu serii próbnej. Jak podał portal Skijumping.pl, przesunięto też godzinę rozpoczęcia konkursu głównego. Najwcześniej ma on ruszyć o 10:30.

To oczywiście bardzo niepokojąca wiadomość przed startem konkursu panów. Jeśli wiatr się nie uspokoi, nie będziemy mogli obejrzeć fantastycznych lotów na jednej z największych skoczni świata. Nadal pozostaje jednak sporo czasu do startu konkursu panów. Ma on rozpocząć się o 16:00. Wcześniej, bo na 14:45, zaplanowano serię próbną. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo oraz aktualnych wyników na naszej stronie internetowej Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.