Sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich powoli dobiega końca. Zawodnikom pozostały już tylko dwa weekendy i rywalizacja na dwóch największych obiektach świata - w Vikersund i w Planicy. Najpierw w sobotę i niedzielę czekają ich dwa konkursy w Norwegii i dokończenie prestiżowego cyklu Raw Air. W sobotnim zobaczymy 40 skoczków, w tym czterech reprezentantów Polski.

Loty w Vikersund zakończą cykl Raw Air. Zniszczoł powalczy o podium?

Będą to Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła. W piątkowym prologu odpadł niestety najwyżej sklasyfikowany z biało-czerwonych w Raw Air Maciej Kot. Najlepszy okazał się natomiast Słoweniec Peter Prevc. Tuż za nim uplasował się lider Pucharu Świata i norweskiego turnieju Stefan Kraft. Austriak, do którego należy rekord skoczni i aktualny rekord świata (253,5 m) będzie zapewne głównym faworytem sobotnich zmagań. Nie bez szans pozostaje Aleksander Zniszczoł, który w piątek odleciał aż na 228,5 m i zajął bardzo wysokie piąte miejsce. Wyprzedzili go jeszcze tylko Daniel Huber i Ryoyu Kobayashi.

Wyniki sobotniego konkursu po części zadecydują o tym, kto wystąpi w niedzielę. Wówczas nie będą przeprowadzane kwalifikacje, a prawo startu otrzyma tylko najlepsza trzydziestka w klasyfikacji Raw Air. Na razie mieści się w niej cała polska piątka, ale zwłaszcza Kot może mieć problem, by się w niej utrzymać. Dodatkowo po raz pierwszy w historii konkurs będzie składał się z trzech serii, a po każdej będzie odpadała najsłabsza dziesiątka.

Sobota 16.03. O której dzisiaj skoki? Kiedy oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Pierwszy konkurs indywidualny w na mamuciej skoczni w Vikersund odbędzie się w sobotę 16 marca. Początek o godz. 16:00. Transmisję można będzie obejrzeć na kanałach TVN oraz Eurosport 1. Dostępny będzie także stream online w płatnym serwisie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo oraz aktualnych wyników na naszej stronie internetowej Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.