Sensacyjny lider polskich skoczków! A już myślał o końcu kariery. Teraz wraca

Maciej Kot w klasyfikacji Raw Air zajmuje 19. miejsce i ma 30,5 punktu przewagi nad 21. Aleksandrem Zniszczołem, kolejnym z kadry Thomasa Thurnbichlera. Ale to 32-latek jako jedyny z Polaków skakał w każdej serii rywalizacji i punktował we wszystkich dotychczasowych konkursach. Z jednej strony to efekt głównie słabego występu całego zespołu - najgorszego w tym roku - i niestabilności, która cechuje polskich skoczków od początku tego sezonu. Jednak z drugiej to Kot zapracował na ten wynik, dla niego najlepszy od lat.

Kot najlepszym z Polaków w Raw Airze. Takiej serii nie miał od ponad czterech lat

30. i 21. miejsce na Holmenkollbakken w Oslo i 26. miejsce w konkursie na przebudowanej normalnej skoczni kompleksu Granasen w Trondheim - to trzy ostatnie wyniki Kota w zawodach Pucharu Świata i pierwsza taka seria Polaka od ponad czterech lat. Bo ostatni raz, gdy trzy razy z rzędu znalazł się w "30" to początek sezonu 2019/2020 - wtedy punktował w Ruce, dwa razy w Niżnym Tagile i jeszcze wcześniej w Wiśle. Jeśli w środę na dużej skoczni w Trondheim Kot znów awansuje do drugiej serii, to ten wynik wyrówna.

Skoczek w ciągu ostatnich trzech konkursów zgromadził w ten sposób 16 punktów, choć wcześniej przez 25 startów w PŚ i 3,5 sezonu zdobył ich aż dwa razy mniej. Co, jeśli nie taką serię, nazwać w jego przypadku przełomem? Widać, że Kot wrócił do momentu, gdy w jego karierze wszystko zaczęło się sypać. Jest mniej więcej w takiej formie, w jakiej był w 2019 roku. To był moment, gdy po najlepszych wynikach w karierze - drużynowych medalach mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, a także podiach i jedynym zwycięstwie w Pucharze Świata z lat 2013-2018 - jego technika się posypała, a forma na dobre zniknęła. Wiele osób uważa, że Kot padł ofiarą ambicji Stefana Horngachera, który nie potrafił poprawić błędów w jego skokach, ale chciał sobie na siłę udowodnić, że doprowadzi go z powrotem na szczyt. Tak mówił o tej sprawie m.in. odkrywca jego talentu, Kazimierz Długopolski.

Przez to Kot najpierw stracił miejsce w drużynie, a potem w kadrze. I tak od chwili, gdy pukał do ścisłej światowej czołówki, a nawet przez moment był jej częścią, spadł na dno światowych skoków. W 2020 roku miał większe lub mniejsze błyski w Pucharze Kontynentalnym, ale w 2021 potrafił już nie wchodzić do drugiej serii konkursów drugiej ligi i na dobre się w niej zadomowił. Do Pucharu Świata wracał okazyjnie - na zawodach w Polsce lub, gdy zwalniało się miejsce, bo liderzy kadry A pauzowali. Aż do teraz. Ten sezon zaraz może stać się dla Kota najlepszą zimą od tej z przełomu 2017 i 2018 roku. Wtedy potrafił jeszcze wchodzić do najlepszej dziesiątki, sezon wcześniej skakał najlepiej w karierze.

Kot wrócił. Sam sobie to wywalczył. "Mam więcej swobody, mniej presji"

Dziś można powiedzieć, że Maciej Kot wrócił. Wiadomo, że jeszcze nie do najlepszej dyspozycji. Nawet nie do takiej, na jaką go stać i jakiej by od siebie oczekiwał. Nie musi już jednak uciekać wzrokiem od kamery po swoich skokach i tłumaczyć się w rozmowach z dziennikarzami. Nareszcie może się, choć pewnie tylko lekko, uśmiechnąć i przyznać, że widać progres.

- Trudno było zakładać przed przyjazdem tutaj, że teraz będę najlepszym z Polaków. Oddając normalne skoki, jestem w stanie startować w każdej serii i zdobywać punkty. Natomiast nie spodziewałem się i nie zakładałem, że moi koledzy będą skakać gorzej i komuś się noga powinie. Wydawało się po Lahti, że jako drużyna jesteśmy mocni. Cieszy mnie na pewno ta stabilizacja. Są punkty Pucharu Świata, ale nie do końca jestem zadowolony z występu, bo drugi skok nie był dobry. Gdyby ta próba była lepsza, taka jak ta z pierwszej serii, czy pierwszego treningu, to mógłbym otrzeć się o czołową "20", czyli zrobić kolejny krok do przodu - wskazał Kot w rozmowie z Eurosportem. - Chociaż Ryoyu (Kobayashi) minął mnie już w Raw Airze, więc może nie będę go gonił, tylko zajmę się swoimi skokami - śmiał się skoczek, nawiązując do tego, że zwycięzca wtorkowego konkursu jeszcze niedawno był w klasyfikacji generalnej norweskiego cyklu obok niego.

- Z takiego poziomu, ustabilizowanych skoków na poziomie punktów Pucharu Świata, można walczyć o to, żeby wejść wyżej. (...) To coś, o co walczyłem przez lata. Mam więcej swobody, mniej presji, którą na siebie nakładałem i takiej, którą odczuwam wokół, bo wydaje mi się, że dużo dobrych sygnałów dostałem z zewnątrz. To cieszy i taką pracę chciałbym kontynuować do końca sezonu - dodał Kot.

Dwa lata temu Kot zastanawiał się, czy nie rzucić skoków. "Trudno mi powiedzieć, ile mogę wytrzymać"

Dwa lata wcześniej, gdy Kot po ponad rocznej przerwie wracał do zagranicznych zawodów Pucharu Świata w Titisee-Neustadt, był w zupełnie innym miejscu. Także myślami. - Trudno mi powiedzieć, ile mogę wytrzymać. Każdy potrzebuje finansowej pewności i stabilności w życiu zawodowym. Tylko tak mogę się skupić na pracy, która wbrew pozorom jest czymś ciężkim. Niektórym wydaje się, że tak nie jest. Ale całej pracy, którą wykonujemy niestety nie widać - mówił Kot w rozmowie ze Sport.pl i nie wykluczał nawet zakończenia kariery po sezonie.

- Mogę tylko starać się skakać w Pucharze Świata, żeby zostać zauważonym i pokazać, że warto we mnie zainwestować. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, bo to na pewno potrzebne do podjęcia decyzji. Jestem zawodnikiem, który jeśli w coś się zaangażuje i spojrzy na przyszły rok z chęcią występu w mistrzostwach świata, to robi to przemyślanie, akceptuje wszystkie wyrzeczenia i pracuje każdego dnia na sto procent. Akceptuję to, ale mam na utrzymaniu rodzinę, więc za tak ciężką pracę chciałbym mieć jakieś wynagrodzenie. To naturalne - dodawał wówczas Kot.

"Maciek wygrywał Puchary Świata, było go stać na wielkie rzeczy, ale musi iść krok po kroczku"

Ostatecznie wyjechał z Niemiec bez punktów, a kolejny rok znów spędził głównie w Pucharze Kontynentalnym. Przygotowania do tej zimy rozpoczął od konsultacji z trenerem Thomasem Thurnbichlerem, później sumiennie pracował z Wojciechem Toporem w bazie w Zakopanem i doszedł do dyspozycji, która pozwala mu startować w Pucharze Świata.

- Maciek to zawodnik, który wygrywał już Puchary Świata, natomiast wiemy, w jakim jest okresie, gdzie był rok temu, i naszym celem, Maćka jako zawodnika i moim jako trenera, jest teraz, żeby on najpierw wrócił do Pucharu Świata, co właśnie się dzieje, i żeby po prostu punktował, wchodził do "trzydziestki". Mogę zdradzić, że na teraz to jest nasz cel, na razie właśnie to sobie z Maćkiem założyliśmy. Bo okej, on już wygrywał Puchary Świata, już było go stać na wielkie rzeczy, ale teraz musi iść krok po kroczku - mówił Sport.pl na początku sezonu Wojciech Topór.

Teraz powoli, choć wciąż popełniając w swoich skokach błędy, Kot wspina się do momentu, gdy może zacząć liczyć na coś więcej - może wykonanie kolejnego kroku? Ale spokojnie. Na pewno może być dumny z tego, jaką drogę przebył i gdzie się znalazł. Kiedy pojawi się kolejny krok, zależy tylko od niego. Niech tego nie przyspiesza, ale właśnie pokazuje sobie, że go na to stać. Niech to będzie sporym zastrzykiem motywacji, a nie dodatkową presją.