"Show, jakiego świat nie widział". Zapadła decyzja ws. skoków na Narodowym

Stadion Narodowy to największa sportowa arena w naszym kraju. Obiekt gościł w przeszłości nie tylko wielkie imprezy piłkarskie, ale też lekkoatletyczne czy żużlowe. Dekadę temu pojawił się plan zorganizowania na nim zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. - Polska jest krajem entuzjastycznie nastawionym do skoków. Świetnie organizujecie zawody, macie piękny stadion. Zgadzam się, że budowa skoczni na stadionie nie jest standardowym pomysłem, ale to naprawdę dobra koncepcja - mówił ówczesny dyrektor PŚ Walter Hofer. Projekt nie został jednak zrealizowany, a o przyczynach mówił niedawno w programie Sport.pl LIVE Apoloniusz Tajner.

Jan Winkiel skomentował doniesienia ws. skoków na Narodowym. Jednoznaczna deklaracja

W ostatnim czasie w mediach znów pojawiły się doniesienia o ewentualnej organizacji przez Polskę konkursu na Narodowym. - Możliwość zorganizowania skoków na Stadionie Narodowym czy ogólnie na tak dużym obiekcie w Polsce daje ogromne korzyści wizerunkowe. To takie nowe otwarcie dla tej dyscypliny i pokazanie, że można to robić na terenach płaskich w naszym kraju. Jestem pewien, że wszystkie bilety zostałyby wyprzedane. Polacy kochają skoki i udowodnili, że są w stanie przybyć tłumnie na konkursy. Możemy zrobić z tego sportowe show, jakiego świat nie widział - mówił na łamach portalu WP SportoweFakty prezes Pracowni Reżyserii Architektury ARCHIGEUM Przemek Gawęda.

Według najnowszych informacji WP SportoweFakty, Polski Związek Narciarski jednak nie ma w planach organizacji tego typu zawodów. Jak przekazał sekretarz związku Jan Winkiel, w przeszłości też były to głównie plotki. - Wtedy też nie był realny - powiedział cytowanemu portalowi.

W kończącym się powoli sezonie skoków w Polsce odbyły się konkursy w ramach turnieju PolSKI Tour. Skoczkowie gościli w Szczyrku, Wiśle i Zakopanem, jednak zawody w Szczyrku ostatecznie nie zostały rozegrane z powodu złych warunków pogodowych. Aktualnie trwa rywalizacja w ramach norweskiego Raw Air. Finał Pucharu Świata odbędzie się 24 marca w Planicy.