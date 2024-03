Co za powtarzalność Polaka w Raw Air. Kobayashi triumfuje, rekordowy skok

Po trzech konkursach Pucharu Świata w Lahti skoczkowie biorą udział w cyklu Raw Air, który odbywa się w marcu tego roku w Oslo, Trondheim i Vikersund. Zaczęło się od 20. miejsca Aleksandra Zniszczoła w prologu na "francowatej skoczni" w Oslo, a w konkursach na Holmenkollbakken triumfowali Stefan Kraft i Johann Andre Forfang. Karty w sobotniej rywalizacji rozdawał wiatr, przez co do drugiej serii nie awansował m.in. Ryoyu Kobayashi czy wspomniany Zniszczoł. W niedzielnym konkursie Zniszczoł poradził sobie już dużo lepiej, bo zajął dziesiąte miejsce.

W zeszłym roku w cyklu Raw Air triumfował Halvor Egner Granerud, który pokonał drugiego Stefana Krafta o 18,2 pkt i trzeciego Anze Laniska o 147,6 pkt. Po 6 z 16 skoków tegorocznego cyklu liderem jest Kraft z 11,3 pkt przewagi nad Forfangiem i 25,3 pkt nad trzecim Janem Hoerlem. Teraz rywalizacja przenosi się na skocznię Granasen w Trondheim, gdzie rywalizacja rozpoczyna się na dużej skoczni.

W pierwszym konkursie w Trondheim rywalizowało pięciu Polaków: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Maciej Kot i Piotr Żyła.

Stoch i Żyła bez awansu do drugiej serii. Znakomity skok Kobayashiego, Kot z punktami w trzecim konkursie z rzędu

Polacy nie przeszli w komplecie do drugiej serii konkursowej w Trondheim. Miejsca nie wywalczył Stoch, który skoczył 94,5 metra, a także Żyła, który skoczył o metr dalej. Zniszczoł uzyskał 99 metrów, a Kubacki - zaledwie o metr mniej. Kot też pokazał się z dobrej strony, bo skoczył 97,5 metra. Tym samym 34-latek zdobywa punkty Pucharu Świata w trzecim kolejnym konkursie. Po pierwszej serii Zniszczoł znajdował się na 20. miejscu, Kot - na 23., a Kubacki - na 26. Stoch kończy konkurs na 33. pozycji, a Żyła - na 40.

Po pierwszej serii liderem był Ryoyu Kobayashi, który skoczył 106 metrów i został rekordzistą obiektu po przebudowie Granasen. Japończyk miał na tym etapie 0,3 pkt przewagi nad Peterem Prevcem i 2,5 pkt nad Andreasem Wellingerem. Stefan Kraft, a więc lider cyklu Raw Air, plasował się na ósmym miejscu po skoku na 99,5 metra. Johann Andre Forfang skoczył 99 metrów, co dało mu 13. miejsce i stratę 4,4 pkt do Krafta. Po pierwszej serii mieliśmy aż czterech Austriaków (Hoerl, Kraft, Huber, Tschofenig) w czołowej dziesiątce. Rywalizacja zaczęła się od 17. belki startowej, a potem została obniżona o jeden stopień.

Kobayashi wygrywa z Prevcem i Hoerlem. Kubacki jedynym Polakiem z awansem

W drugiej serii jedynie Kubacki zanotował awans. Znów uzyskał 98 metrów, co sprawiło, że awansował z 26. na 24. miejsce. Kot skoczył 96 metrów, przez co spadł z 23. na 26. miejsce. 97 metrów Zniszczoła też sprawiło, że Polak spadł z 20. na 22 pozycję. Kot jest więc jedynym polskim skoczkiem, który punktował w każdej serii Raw Air. Jak zauważył Adam Bucholz ze skijumping.pl, to najlepszy wynik Kota od początku sezonu 19/20, gdy zdobywał punkty w czterech kolejnych konkursach Pucharu Świata, które odbywały się w Wiśle, Ruce i Niżnym Tagile.

Do samego końca konkursu były ogromne emocje. Najlepszą odległość w serii finałowej osiągnął Kraft do spółki z Granerudem - 103,5 metra. To nie dało jednak Austriakowi miejsca na podium. Ostatecznie wygrał Kobayashi, skacząc 99 metrów i otrzymując 7,7 pkt rekompensaty za wiatr. Japończyk pokonał Prevca o 0,9 pkt i Hoerla o 1,9 pkt. Warto dodać, że Słoweniec miał aż 12,1 pkt dodanych za warunki na skoczni, więc mimo skoku na 97,5 metra zdołał wyprzedzić Hoerla. Tym samym Kraft pozostaje liderem cyklu Raw Air, a jego przewaga nad drugim Forfangiem wzrosła.

Drugi konkurs Raw Air w Trondheim, tym razem na przebudowanej dużej skoczni, odbędzie się jutro o godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Klasyfikacja Raw Air po konkursie w Trondheim: