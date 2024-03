Legendarny trener odsłania tajemnicę kryzysu polskich skoczków. "Błędy w przygotowaniach"

Już wcześniej wskazywano, że skoczkowie mają problemy z podstawowymi elementami technicznymi skoku, takimi jak pozycja najazdowa i wybicie z progu, przez co osiągają mniejsze prędkości. Mówiło się też o źle przeprowadzonym okresie przygotowawczym.

Szturc znalazł powód słabej formy skoczków

Trudno pozbyć się pewnych nawyków i wyeliminować błędy w skoku. Przez to często brakuje powtarzalności, co szczególnie widać u polskich skoczków. Zdarzają się pojedyncze dobre skoki, ale są one zdecydowanie za rzadko.

Jan Szturc widzi to szczególnie u Dawida Kubackiego. Spojrzał uważniej na jego technikę i ma kilka wniosków.

- Jego pozycja dojazdu jest w miarę poprawna, ale samo rozpoczęcie odbicia, sześć-siedem metrów od progu nie zawsze jest dobre, czasem pojawiają się błędy. Biodro mu zostaje z tyłu, troszkę obniża sylwetkę, wykonuje odbicie z przerzutu, przez co wyhamowuje powietrze za progiem i to jest ten problem. Na jeden skok zwrócę uwagę, podczas kwalifikacji do konkursu w Oslo, który Dawid wykonał bardzo dobrze, ale był to tylko jeden skok, brakuje mu powtarzalności - powiedział trener w rozmowie z polsatsport.pl.

Z kolei u Piotra Żyły największym problemem ma być odbicie.

- Piotrek, podczas odbicia, ma za bardzo zadartą do góry głowę, biodro też mu czasem zostaje z tyłu. Jeżeli zdarza mu się dobrze dojechać do progu, zacznie odbicie od nogi, przez biodro, to wtedy widać, że będzie to dobry skok. Natomiast jeżeli opadnie mu biodro przed odbiciem, to zostaje z tyłu, niejako za nartami i następuje odbicie, jak my to nazywamy, z tyłu do przodu, na dodatek Piotrek często wykonuje je za wcześnie, przez co brakuje mu metrów - ocenił Szturc.

Zdaniem trenera sztab Thomasa Thurnbichlera popełnił szereg błędów na obozie przed sezonem, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne skoczków. Przez to Polacy mają problemy z pozycją najazdową.

- Myślę, że trenera Thurnbichlera czeka dużo pracy nad pozycją dojazdową. Dobry dojazd przekłada się na dobre odbicie i tutaj nie ma się co czarować. Ale musi być do tego podstawa, a więc dobre przygotowanie fizyczne. Latem w przygotowaniach zostały popełnione błędy, ale nie wnikam w to - skomentował.

Do końca sezonu Pucharu Świata zostało siedem konkursów - sześć indywidualnych i jeden drużynowy. We wtorek i w środę skoczkowe powalczą na obiektach w Trondheim. To będzie próba generalna kompleksu Granasen przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata. W weekend będziemy mieli loty w Vikersund, a za tydzień finałowe zawody w Planicy.

W klasyfikacji generalnej PŚ przed rywalizacją w Trondheim najlepszym z Polaków jest Aleksander Zniszczoł, który zajmuje 22. miejsce. W trzeciej dziesiątce są jeszcze Piotr Żyła (24.), Kamil Stoch (26.) i Dawid Kubacki (27.).