Wielka przemiana Kamila Stocha. Zdradził szczegóły. To może zaskoczyć

W długim wywiadzie dla Sport.pl przeprowadzonym przed zawodami Pucharu Świata w Oslo trzykrotny mistrz olimpijski mówi o najgorszym sezonie polskich skoków od lat i wskazuje, jakie mogły być powody słabszych wyników, opisuje to, jak pracuje nad swoją formą, czy podchodzi do sprzętu, ale także wraca do ważnego wywiadu udzielonego Eurosportowi w 2022 roku, gdy z Polski odchodził Michal Doleżal, czy wypowiada się o swojej przyszłości. To jednak głównie rozmowa o tym, jak Kamil Stoch spojrzał na skoki z innej perspektywy i zaczął doceniać zupełnie inne elementy bycia skoczkiem.

Jakub Balcerski: Co przywiozłeś z Japonii, kiedy pomiędzy zawodami Pucharu Świata w Sapporo poszedłeś w miasto w poszukiwaniu winyli?

Kamil Stoch: Wiedziałem, że są tutaj fajne płyty, bo kiedyś opowiedzieli mi o tym tata z wujkiem, którzy sprowadzali winyle z Japonii. Teraz w poszukiwaniach pomogli mi Tadek z Dominikiem ze skijumping.pl i biura prasowego PZN. Pokazali mi, jak najlepiej wyszukać w Sapporo "record store'y". Brałem taksówkę i jeździłem po antykwariatach, gdzie mieli ściany zawalone płytami. Fajne to było.

Udało mi się przywieźć sporo, bo prawie 40 płyt. Trochę jazzu, rocka, bluesa. Obecnie dla mojego gustu najlepiej, gdyby znaleźć połączenie tych trzech gatunków. Udało mi się kupić płytę Bostonu, którego ostatnio często słuchałem, zespołu Eagles, czy Keitha Jarretta. Trafiły mi się też inne perełki.

Na Instagramie pokazałeś zdjęcie i w komentarzach wychwycono "Death Of A Bachelor" od Panic! At The Disco z taką bardzo charakterystyczną okładką.

- A, tak. To był przypadek, bo nie szukałem tego zespołu, ale od czasu do czasu jakieś piosenki mi się przewijają i go lubię. Zobaczyłem tę płytę, była jedna jedyna w tym sklepie, więc od razu ją wziąłem. W innym z kolei znalazłem Green Daya.

Wertujesz płyty, czy musisz na chwilę spojrzeć na każdą?

- Często idę w konkretnym celu: szukać płyt. Tak, jak było z Bostonem, czy Eagles. Ale gdy są płyty posortowane gatunkami, to idę do tych, których lubię słuchać i je wertuję. Myślę: "o, to jest fajne, słuchałem tego zespołu, ale tego nie znam, to biorę!". Podchodzę do tego też kolekcjonersko. Żeby mieć po prostu.

Gdy później słuchasz takiej płyty, czujesz się jak w powietrzu podczas dalekiego lotu?

- Powiedziałbym, że tak. I skoki, i muzyka to moje pasje. Słuchanie dobrej płyty, zwłaszcza gdy jest z dobrej wytwórni, bo odpowiednio wytłoczona zapewnia nieporównywalną jakość dźwięku, faktycznie jest jak poczucie takiego lotu.

A w tym sezonie trafiłeś na taką perełkę na skoczni?

- Miałem takie skoki. Niestety większość perełek, po których byłem naprawdę zadowolony, nawet szczęśliwy, pojawiała się na treningach, kiedy kamery były wyłączone. Ale zdarzało się na zawodach: loty w Oberstdorfie, ostatni skok w Zakopanem. Nawet teraz w Lahti byłem zadowolony z paru skoków.

Sam kilka razy tej zimy mówiłeś, że w ostatnich miesiącach odrywałeś się od myślenia o skokach, a starałeś się docenić to, co skoki ci dały. Takie podejście zaprowadziło cię do tych perełek, czy uczucia, jakie miałeś w Oberstdorfie, gdzie byłeś "kulką szczęścia" i eksplodowałeś radością po długich lotach?

- Starałem się przenieść swoją uwagę - przestać myśleć tylko o oddaniu dobrego skoku, nie napalać się i nie napinać, żeby wszystko zrobić idealnie. Chciałem za to czerpać więcej satysfakcji z faktu, że wciąż jestem w tym miejscu, wciąż mam możliwość skakania na dobrym poziomie i świetne warunki do pracy. Chodzi o to, żeby doceniać drobne rzeczy, o których zwykle zapominamy. A na pewno ja zapominam. Wtedy za bardzo skupiam się na tym, żeby wszystko było idealnie i oby tylko nie mieć sobie nic do zarzucenia po skoku. Nie potrafię tego "puścić" - zrobić wszystkiego w taki bardziej swobodny, luźny sposób, który najczęściej przynosi dobre efekty.

Trener Thomas Thurnbichler w wywiadzie dla Sport.pl mówił: "Kamil Stoch nie lubi celów wynikowych, woli takie, które da się osiągnąć w procesie dochodzenia do wysokiej dyspozycji, wykonywanie konkretnych zadań". W trakcie sezonu często wspominałeś o skupianiu się na "jednym konkretnym elemencie". Pracowałeś i pracujesz cały czas w ten sposób?

- Pracuję tak już od długiego czasu. To efekt doświadczenia, które nabyłem, ale też pracy z psychologami. To podstawa. Żeby skupić się na celu. Bo wynik - i powie ci to każdy, nawet najmniej doświadczony trener - to zawsze efekt twojej pracy. To tylko efekt końcowy, który wyświetla się po tym, co już wykonałeś. Najbardziej pożądane jest, żebym się skupił na tym, na co ja mam wpływ. A mam wpływ na to, jaki skok oddam i jak wykonam jego poszczególne elementy. Myślenie o tym sprawia, że osiągnięcie takiego celu zadaniowego jest prostsze. Za to chęć wygrania zawodów, czy osiągnięcia jakiegoś wyniku wzbudza w tobie niepokój i dodaje stresu. A on nie pomaga w robocie.

Nie spotkałem się jeszcze z tym, żeby któryś z trenerów powiedział mi: słuchaj, dzisiaj masz być pierwszy, trzeci, czy siódmy. Jadąc na skocznię, ustalamy, co konkretnie mam wykonać. Najpierw skupiamy się na tym elemencie, potem na kolejnym i tak dalej. Wiadomo, że w trakcie zawodów to się zmienia, bo mam dojechać dobrze do progu, ale później okazuje się, że chociaż to zrobiłem, to spóźniłem skok. Albo zbyt agresywnie przyciąłem go zaraz za progiem. I wtedy muszę tę koncentrację przenieść na coś innego.

Thomas mówił, że o celach wynikowych rozmawialiście głównie przed jego pierwszym sezonem w Polsce, że teraz trochę to porzucił. I że one mogą dać takiego kopniaka, ostatnią dawkę energii, jak np. w przypadku Piotra Żyły, który inaczej nastawia się na zwykły konkurs Pucharu Świata, a inaczej na mistrzostwach świata.

- Są różne typy zawodników. Dla jednych motywacją jest samo to, żeby skoczyć jak najdalej. Co za tym idzie, być jak najdłużej w powietrzu, bo to przynosi mu najwięcej radości. Inny motywuje się np. kwestiami finansowymi, zarabiając tyle i tyle za dane miejsce, a komuś zależy na odniesieniu sukcesu, bo ucieszy się z czegoś błyszczącego na szyi. Każdy ma swoje źródła motywacji i to, co go napędza.

Uważasz, że masz zbyt dużą ambicję, czy że np. to ona pozwalała ci sięgać po największe sukcesy i kiedy nie idzie, to czasem musisz ją zaakceptować i choć jest trudno, to nauczyć się z nią funkcjonować?

- Nie, nie uważam, że mam zbyt dużą ambicję. Myślę, że mam dobry poziom ambicji - duży, ale nie za duży. On pozwolił mi na osiągnięcie tego, co do tej pory osiągnąłem i chyba bez tego nie byłoby mnie w tym miejscu, w którym jestem. I dalej pomaga mi wyciskać z siebie jeszcze więcej na treningach i szukać pola do rozwoju.

Często rozmawiacie z trenerem o metodach osiągania formy? Bardziej zgadzacie się w tym, jak je poukładać, czy dużo dyskutujecie?

- Jeśli chodzi o plan dojścia do formy, to ja jestem przykładem typowego pracownika. Takiego nie kreatora, a pracownika. Gościa, który ma odgórnie nałożone zadanie i ja wtedy wiem, że muszę się w stu procentach skupić na tym, żeby wykonać je jak najlepiej. Jeżeli trener zapyta mnie o jakieś sugestie: jak to widzę, co i w jaki sposób chciałbym zrobić, albo czy czegoś wolę nie robić i mi nie pasuje, to jak najbardziej daję mu te uwagi. Daję własne sugestie, ale wolę, żeby to on wszystko zaplanował. Żeby przejął ster. Z każdym trenerem miałem tak, że chciałem by to on był głównodowodzącym. Przechodziłem z nimi rozmowy na początku naszej współpracy, wyjaśnialiśmy nasze role. Po prostu tak wolę. W pełni idę w to, co trener proponuje, staram się w to maksymalnie zaangażować i temu zaufać.

Po zawodach w Ruce Marc Noelke mówił Sport.pl, że spotkanie, które zorganizowali wam z Thomasem po pierwszych zawodach, zostało "ofensywnie odebrane przez dwóch zawodników". Potem dość krytycznie do pomysłów sztabu publicznie odniósł się Dawid Kubacki. Za to w twoich słowach słychać było brak wiary, czy pewności co do tego, co robicie na skoczni. Słowem: czy wasza wizja skakania rozjeżdżała się z tym, co przekazywał sztab?

- Zastanawiam się, czy byłem w tej dwójce zawodników, która ofensywnie odebrała pomysły trenerów. Pamiętam sytuację, ale nie pamiętam reakcji na to, co trenerzy wtedy powiedzieli.

Pamiętam za to, że byłem bardzo zawiedziony tym pierwszym weekendem. Było mi wtedy bardzo przykro i byłem tym wręcz przytłoczony. Przepracowałem bardzo ciężko całe lato, okres przygotowawczy, zwłaszcza późną jesień. I miałem prawo wierzyć, że jestem dobrze przygotowany do zawodów i będę w nich dobrze skakał. Tam zderzyłem się z brutalną rzeczywistością, nie muszę przypominać, jak wyglądał dla mnie ten weekend.

A co do naszych wizji: nie chodziło to, że się rozjeżdżały, bo tutaj nikt nie miał na myśli tego, żeby nagle wszystko w nich zmieniać. Wydaje mi się - a nawet nie wydaje mi się, tylko chyba zostało to gdzieś już powiedziane - że już wtedy jako grupa byliśmy bardzo zmęczeni. Po całym okresie przygotowawczym, gdzie już w czerwcu na igrzyskach europejskich chcieliśmy być w jak najlepszej dyspozycji, po wielu zgrupowaniach i wyjazdach przyjechaliśmy do Kuusamo zmęczeni. Te zawody nie poszły tak, jakbyśmy chcieli i wszyscy szukali sposobu na to, żeby z tego wyjść. Było mi wtedy przykro, że nie potrafiłem wydobyć z siebie maksymalnego potencjału, a wierzyłem, że nim dysponuję. Nie chodziło o to, że mieliśmy inne wizje. Trenerzy mówili o czymś, a zawodnicy chcieli w to iść.

Po zmianach w sztabie i tym, jak dołączył do niego Wojciech Topór, dla ciebie bliska osoba, zaczęło ci się lepiej pracować?

- Uważam, że to był dobry pomysł, żeby Wojtka włączyć do sztabu. Tylko tego jeżdżącego na zawody, bo on w sztabie, od początku naszej pracy z Thomasem, trenując z nami w bazie w Zakopanem, był już dość długo. Znał mnie i Dawida bardzo dobrze. Wiedział, jak angażujemy się w trening, znał naszą etykę pracy. I przede wszystkim Wojtek zna mnie od tej emocjonalnej strony. Wie też, jak reaguję na niektóre rzeczy i łatwiej jest mu przeczytać mnie jako człowieka w danej sytuacji. To ułatwia potem komunikację i współpracę. Dlatego bardzo się cieszę, że Wojtek jest z nami. Pomimo tego, że jest moim przyjacielem, uważam, że jest fachowcem w tej dziedzinie i nadaje się do tej pracy jak mało kto.

Ten czas wokół Turnieju Czterech Skoczni to w ogóle był okres zmian, bo poza personalnymi były też choćby sprzętowe. Sztab przygotował kombinezony z materiałów Meiningera, szybszych od tych firmy Schoeller, używanych wcześniej, chcąc poszukać skrócenia dystansu do najlepszych w prędkości najazdowej. U ciebie do tej pory kombinezon jest uszyty z materiału Schoellera. Wyjaśnisz, czemu? Wolfgang Meininger mówił mi, że ten materiał bardziej ci odpowiada, bo inaczej się układa podczas przyjmowania pozycji najazdowej, jest wygodniejszy. To prawda?

- Materiał w kombinezonie to kwestia bardzo indywidualna. Swoje największe sukcesy odnosiłem w tych uszytych z materiałów fabryki Schoellera. Tak było jeszcze za trenera Kruczka, potem Horngachera i Doleżala. Tak jest też teraz, gdy trenerem jest Thomas Thurnbichler, bo swoje najlepsze skoki oddaję właśnie w tych kombinezonach. Chodzi głównie o elastyczność tego materiału. Praktycznie przez całą swoją karierę borykam się z problemami w pozycji najazdowej i im kombinezon jest bardziej elastyczny, tym łatwiej mi jest przyjąć wygodną i efektywną pozycję. Natomiast nie odcinałem się od prób innego sprzętu, innego materiału. Za każdego trenera, który ze mną pracował, próbowałem skakać w kombinezonach z materiałów Meiningera. I zawsze kończyło się na tym samym: gubiła się odpowiednia pozycja, bo sztywność materiału powodowała, że nie mogłem się czuć komfortowo. I dlatego później musiałem go odstawić.

Jest tak, że długo zajmuje ci zaufanie zmianom w sprzęcie? W końcu mówisz, że największe sukcesy odnosiłeś w kombinezonach z materiałów Schoellera, więc pewnie siłą rzeczy jesteś do nich przyzwyczajony. Od wielu lat skaczesz na nartach Fischera. Zakładam, że gdy dostajesz nowy sprzęt na konkretne zawody, w biegu, to może być trudno być pewnym takiego rozwiązania.

- Uważam, że jestem typem zawodnika, który bardzo łatwo przyswaja nowe rzeczy. I który potrafi ze skoku na skok wziąć coś nowego i to przetestować. Wszystko zależy od dyspozycji, jaką prezentuję w danym momencie. Jeśli skacze mi się dobrze, mam pewność, że każdy kolejny skok będzie zbliżony do poprzedniego, to wiem z doświadczenia, że sprzęt nie odegra tu wielkiej roli. Albo skoczę dalej, albo będzie trochę bliżej. Za to na pewno będę w stanie dać odpowiednią informację zwrotną trenerom, którzy ten sprzęt przygotowują - czy to jest dla mnie dobre czy nie.

Jeśli tej bazy w postaci dobrego skoku mi brakuje i nie mam wysokiej pewności siebie, że będę w stanie oddać taki skok, to sprzęt mi w niczym nie pomoże. Efekt będzie wręcz odwrotny, bo on mi utrudni skupienie się na elemencie, który mam wykonać. Skoki po prostu będą kiepskie. Jednak bardzo często zdarzało się tak w poprzednich sezonach, że w trakcie zawodów zmieniałem kombinezon, buty, wiązania, czy nawet narty i efekt był pozytywny.

Do tego pasuje choćby ta słynna historia z butami, z którymi sekretarz generalny PZN Jan Winkiel leciał do ciebie w samym swetrze do Trondheim w 2018 roku. Dostałeś je na prolog, który od razu wygrałeś.

- Zgadza się.

Choć w Oberstdorfie było dużo radości i dalekich odległości, to w Lahti wrócił brak stabilności i nie potrafiłeś oddać dwóch niezłych skoków z rzędu. Potrafisz odpowiedzieć na pytanie: jak wrócić do tego stanu z Oberstdorfu?

- W Oberstdorfie było super i tam największą radością dla mnie był fakt, że to było takie niespodziewane. Że pojechałem do Niemiec po długim tourze amerykańsko-japońskim, z przebojami w podróży powrotnej, i nie miałem jakichś dużych ambicji na walkę o czołowe pozycje. Po prostu chciałem sobie polatać. Piątek był dla mnie dość trudny, nie skakałem w konkursie duetów. Ale z dalszego przebiegu weekendu te loty wyglądały super. Każdy lot powyżej 220 metrów był dla mnie niespodzianką i nagrodą.

Natomiast kosztowało mnie to bardzo dużo energii. Jeszcze w środę przed wylotem do Lahti czułem spory ból mięśni. Dlatego byłem tam zmęczony, powiedziałem to w wywiadach, że tak się czuję po lotach. I skoki tam, w Finlandii, były dobre, ale bardzo niestabilne.

Sprawiał mi trudność także stromy i krótki rozbieg. Oddawałem pojedyncze dobre skoki, ale w zawodach nie potrafiłem tego powtórzyć. Mam nadzieję, że teraz nabrałem siły. Na Oslo starałem się skoncentrować tylko na oddawaniu dobrych skoków. Żywię taką nadzieję, że stać mnie na takie dobre skakanie do końca sezonu.

W tym sezonie miałeś więcej takich problemów z regeneracją, czy to był pierwszy przypadek, gdy były tak duże?

- To tak naprawdę przewija się przez cały sezon. Już w Kuusamo byliśmy przemęczeni jako cała grupa. No i tam, wtedy na tej wspomnianej rozmowie z trenerami, bo teraz sobie to coraz lepiej przypominam, nawet powiedzieliśmy, że jesteśmy przemęczeni, ale też, że nie ma co panikować. Że trzeba spokojnie, z dystansem, podejść do sprawy, a gdy się trochę odświeżymy, to może zaskoczy i zacznie działać to, nad czym tak ciężko pracowaliśmy. Skoro któryś weekend z kolei nie szedł po mojej myśli, to takie zmęczenie psychofizyczne się nakładało.

To jest też naturalne: nie idzie ci, więc starasz się zrobić coś lepiej, mocniej. I to wymaga pracy. Efekt, który chcesz osiągnąć, wymaga większego nakładu sił. Po jakimś czasie jeszcze bardziej eksploatujesz swój organizm i koniec końców przychodzi taki moment, gdy nie jesteś w stanie nic zrobić. Chcesz, ale nie możesz. Uważam, że bardzo często tej zimy tak było. Zmęczenie się nakładało i efektem był brak możliwości oddania dobrych skoków. Sam sposób regeneracji się nie zmienił, bo cykl pozostaje ten sam: jest weekend, po weekendzie skoków wracamy i mamy albo jeden dzień przerwy, albo robimy trening fizyczny. Później jest dzień przerwy i wylot na zawody. Tego nie zmieniamy już od wielu lat.

Zostańmy na chwilę przy psychice. Przed igrzyskami w Pekinie, gdy rozmawiałeś z Łukaszem Jachimiakiem dla Sport.pl, wspomniałeś historię karteczki, którą dostałeś od polskiej rodziny na pokładzie samolotu, gdy wycofano cię z Turnieju Czterech Skoczni. Później, na zeszłorocznych mistrzostwach świata w Planicy, mówiłeś nam, że wciąż ją masz ze sobą. Takich gestów teraz było więcej? Gdy nie idzie, bardziej się je docenia?

- O, tak! Uważam, że sytuacja, w której się obecnie znajduję, czyli taki trudniejszy i gorszy sezon, objawia zarówno brutalność, jak i piękno sportu. Czy może bardziej bycia sportowcem. Z jednej strony są ludzie, którzy, okej, dobrze ci życzą, mówią ci miłe rzeczy, ale widzisz ich głównie, albo tylko, gdy osiągasz dobre wyniki. Z drugiej - i jako skoczkowie mamy wielkie szczęście, że w naszym przypadku to zdecydowana większość - są tacy, którzy wierzą w ciebie cały czas. Nie tylko wierzą, ale i doceniają to, co do tej pory zrobiliśmy.

Dostawałem i dostaję w dalszym ciągu dużo pozytywnych wiadomości. W wielu z nich czytam, że jeśli mam teraz gorszy czas, to żebym poszedł do siebie do galerii, do Kamilandu, i spojrzał na te swoje wszystkie puchary. Że nie ma znaczenia, że teraz jest gorzej, bo na zawsze będę osobą, która osiągnęła w tym sporcie już wiele. Za to mi dziękują.

Ostatnio, jeśli mówimy o takich ciekawych rzeczach od kibiców, to dostałem ręcznie wykonaną na szydełku figurkę siebie. Normalnie, w czapce Kamilandu, plastronie, takim brązowym kombinezonie i czerwonym kubraku. Przefajne to było. I to są właśnie sytuacje, które pokazują piękno bycia sportowcem. Że jesteśmy wspierani i nie jest ważne, czy mamy gorszy czas, bo ci ludzie zawsze będą z nami, będą nam kibicować i dobrze życzyć. Za to im z całego serca dziękuję.

Niedawno trener twojego ukochanego Liverpoolu Juergen Klopp ogłosił swoje odejście z klubu. A do tego ogłosił to w niezwykle emocjonalny sposób. Jak na niego zareagowałeś?

- Powiem szczerze, że nie oglądałem tego filmiku. Wiem, wiem, przyznaję się do błędu. Natomiast czytałem jego wypowiedzi i te wszystkie informacje o tym, że odchodzi. Jako sportowiec i zagorzały kibic klubu, czy samego Juergena Kloppa, nie chcę nawet tego komentować i uważam, że nie powinno się tego robić. To po prostu jego decyzja, podjęta na pewno nie pod wpływem emocji i chwili, a przemyślana i skonsultowana, przygotowana. Efekt jest taki, że piłkarze zamiast grać coraz słabiej, to grają coraz lepiej i tak to właśnie powinno wyglądać.

Skoro nie widziałeś filmiku, to pewnie trudno będzie odpowiedzieć, ale chciałem zapytać, czy zobaczyłeś w Kloppie - otwarcie mówiącym o wyczerpaniu pracą i wypaleniu - coś z siebie?

- Może zacznę od Juergena: nie wygląda na wypalonego, czy zmęczonego. Wręcz przeciwnie: wygląda na człowieka, który osiągnął niesamowite sukcesy, zrobił wielkie rzeczy w tym klubie i zbudował cały system jego funkcjonowania. Śledziłem jego Liverpool przez ostatnie lata i widzę, że zbudowali bazę treningową, powiększyli stadion, a akademia wychowuje sporo talentów, co widać teraz po ostatnich meczach. Klopp odchodzi w momencie, gdy zostanie zapamiętany z takich rzeczy, a kibice będą mu za to bardzo wdzięczni. Ja jestem i tak to teraz widzę. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nic nie trwa wiecznie, a na jego miejsce musi przyjść ktoś inny.

Natomiast jeśli chodzi o mnie samego, to paradoksalnie taki trudny sezon pozwala mi dostrzec inne rzeczy. Pomimo tego, że jest mi przykro i nie potrafię wydobyć z siebie tego maksymalnego potencjału, czy nie mogę wykorzystać tego, ile pracy wykonałem, żeby być jednym z najlepszych na świecie, dostrzegam pracę innych ludzi i piękno tego sportu od innej strony: samej możliwości, że mogę go uprawiać. Widzę innych i co robią wokół mnie, o czym często zapominałem w pędzie realizacji kolejnych celów w przeszłości.

Wtedy pole widzenia mi się zawężało, teraz doceniam te najdrobniejsze gesty, miłe słowa od kibiców, czy pamiątki, które dostaję. Na początku sezonu dostałem jeszcze taki pucharek: drewniany, z jedynką i podpisem: "Kamil, jesteś najlepszy". To coś, co uświadamia mi, gdzie jestem, po co tu jestem i że fajnie być skoczkiem narciarskim. Wygrywając i stając na podium co weekend się tego nie zauważa. To byłoby tylko jedno z wielu zdań, które ktoś powiedział do ciebie w biegu. Teraz tych zdań może jest mniej niż, kiedy wygrywasz, mniej jest ludzi, którzy klepią po plecach i mówią, jaki jesteś fajny, ale za to dużo bardziej się takie gesty docenia.

Przed sezonem w rozmowie z Kamilem Wolnickim dla "Przeglądu Sportowego Onet" mówiłeś, że nie zadeklarujesz nic o swojej przyszłości, że to po prostu kolejny sezon. Teraz możesz powiedzieć, czy podjąłeś jakąś decyzję?

- Nie. Podtrzymuję to, co wtedy powiedziałem. W dalszym ciągu jestem zawodnikiem, więc teraz skupiam się na tym, żeby oddawać jak najdłuższe skoki.

Dwa lata temu mówiłeś, że nie myślisz o końcu kariery u Michała Korościela w Radiu Zet. Teraz przed sezonem przyznałeś, że często myślisz o tym, czy tego wszystkiego nie rzucić. A masz też takie wątpliwości, czy zrobisz to w odpowiednim momencie, że takie już mogły minąć? Albo, że np. dla kogoś stajesz się obciążeniem, kontynuując karierę? O takich kwestiach czasem opowiadają inni doświadczeni sportowcy już po podjęciu decyzji i ciekawi mnie, jak jest w twoim przypadku.

- Właściwie w ogóle o tym nie myślę. Chcę zrobić wszystko, żeby te skoki były teraz jak najlepsze, koncentruję się na realizacji zadań w kwestii sportowej. Zdaję sobie sprawę, że realizując siebie w sporcie, wymaga to wielu wyrzeczeń. I to nie tylko z mojej strony, ale też moich bliskich, rodziny. To kosztuje mnóstwo energii, czasu, poświęcenia. Każdy z nas musi trochę tego oddać, ale to funkcjonuje na zasadzie: coś kosztem czegoś.

Ja nie czuję, ani nie słyszę od kogoś, żeby mi wyrzucał, że jestem dla kogoś ciężarem. Wręcz przeciwnie: wszyscy dookoła mnie wspierają i życzą jak najlepiej. Chcą, żebym cieszył się tym, co robię.

Co sobie myślisz, widząc, jak po podjęciu decyzji o końcu kariery, skacze Peter Prevc? Osiągnął bardzo wysoki poziom akurat w momencie, gdy ogłosił, że kończy skakać. Rozmawiałem z nim i mówił, że teraz ma w sobie dużo spokoju i faktycznie, gdy już to ogłosił, jest mu inaczej. Że w wyjątkowy sposób docenia też to, że staje na podium, wiedząc, że to jest ten ostatni rok.

- Ja powiedziałbym, że to nie jest tak, że nagle po ogłoszeniu tej decyzji coś się u niego odblokowało i to teraz zaczął dobrze skakać. Bo on prezentuje dobrą formę od początku sezonu i już w Ruce potrafił oddawać świetne skoki. A to, że teraz wchodzi na podium? Może to jest efekt przygotowania, które przeszedł i żeby ten szczyt formy był na tą drugą część sezonu. Pod takim kątem na to patrzę.

I szczerze powiem, że bardzo się cieszę, że ma taki sezon. Pamiętam, że kiedyś, kiedy ja odnosiłem wielkie sukcesy, pojawiały się pytania do mnie ze strony słoweńskich dziennikarzy: "Czy Peter Prevc będzie jeszcze kiedykolwiek dobrze skakał?". Wtedy zrobiło mi się tak po prostu żal, że w niego nie wierzyli. Bo to skoczek ze ścisłej światowej czołówki, a oni mi zadają takie pytanie. Mówię, że tak, że trzeba poczekać, bo to przede wszystkim świetny sportowiec. Cieszę się, że Peter teraz tego dowodzi.

Jak blisko byłeś rzucenia skoków, gdy odchodził Michal Doleżal? Mówiłeś wtedy Eurosportowi, że "jeśli nic się nie zmieni, skończysz po kolejnym sezonie".

- Jeżeli ktoś słuchał dobrze tego wywiadu, to wiedział dobrze, co miałem na myśli. Chodziło wtedy o to, że bardzo chciałem, żeby trener Doleżal nie odchodził i ówczesny sztab szkoleniowy pozostał niezmieniony. Żebyśmy mieli możliwość przepracowania kolejnego roku właśnie w takim składzie, gronie, które zna się bardzo dobrze i porozumiewa właściwie bez słów. I jeżeli nic się nie zmieni pod kątem jakości skoków i wyników, które osiągamy, to mogę powiedzieć: okej, nie rozwinę się bardziej i nic więcej nie mogę zaoferować. Wtedy mógłbym rozważyć, a nawet nie rozważyć, tylko powiedzieć wprost, że kończę.

A powiedziałbyś wszystko, co padło w tamtym wywiadzie, patrząc na to z dystansu, po kilkunastu miesiącach? To był emocjonalny moment, sporo słów mogło paść pod wpływem chwili, impulsu.

- Owszem, powtórzyłbym to samo. Broniłem swoich i naszych racji, ludzi, z którymi pracowałem. Chciałem mieć możliwość rozwoju pod okiem osób, którym w pełni ufałem i z nimi chciałem osiągać kolejne sukcesy. Uważam, że nie powiedziałem wówczas nic takiego, czego mógłbym teraz żałować.

Mówiłeś też o finansach polskich skoków. Naprawdę wtedy myślałeś, że brakuje w nich pieniędzy? W czym widziałeś pole do zmian? W "Hejt Parku" w "Kanale Sportowym" odpowiadałeś na podobne pytanie, ale bardziej o to, czy coś już się zmieniło, a mnie zależy na tym, co wtedy miałeś na myśli.

- Nie, to nie było tak. Nie wiem, w jaki sposób odsłuchiwaliście później ten wywiad, bo gdybyście go dobrze odsłuchali, to ja tam wyraźnie zaznaczyłem - pamiętam, co wtedy powiedziałem w Planicy i co później w "Hejt Parku". W Planicy powiedziałem, że osoby z Polskiego Związku Narciarskiego zasugerowały nam, że nasza grupa generuje zbyt duże koszty i dlatego trzeba je uciąć. Właśnie redukując sztab szkoleniowy i wprowadzając zmiany. Ja na to odpowiedziałem, że jestem gotów wspomóc Polski Związek Narciarski, sam finansując swoje szkolenie. Natomiast chodziło mi o to, że te argumenty wtedy były trochę absurdalne. Chciałem, żeby było wiadomo, o co chodzi.

W przypadku wypowiedzi z "Hejt Parku" w pytaniu chodziło o to, czy w ogóle coś się zmieniło, czy zmienił się sposób komunikacji z nami. Jakbyś posłuchał dokładnie, to tak właśnie brzmiało. I ja wtedy odpowiedziałem, że owszem, zmieniło się, ale nie wszystko i zdaję sobie sprawę, że to proces, który musi potrwać, wymaga czasu, żeby było tak, jak być należy.

Może wtedy zinterpretowałem to inaczej, jeśli źle, to przepraszam.

- Podsumowując to wszystko, żeby nie było że w Polsce jest źle i fatalnie, bo w wielu wywiadach podkreślam, że mamy doskonałe warunki do rozwoju, świetne zaplecze, jeśli chodzi o infrastrukturę, najlepszy sprzęt, jakim możemy dysponować i wspaniałych fachowców. To wszystko sprawia, że mamy idealne możliwości, żeby osiągać sukcesy. Dlatego często mówię, że jest mi przykro, że nie potrafię tego wykorzystać w taki sposób, w jaki w tym momencie bym chciał.

Jak od tamtych wydarzeń wyglądają twoje relacje z Adamem Małyszem? Wtedy było napięcie, pamiętam, że przy zawodach Letniego Grand Prix w Wiśle była taka scena z uściskiem dłoni na ściance. Potem po czwartym miejscu na MŚ w Planicy pocieszał cię w mixed zonie.

- Uważam, że nasze relacje są normalne. Często, pracując razem w relacji prezes-zawodnik, spotykamy się w różnych okolicznościach i miejscach. Wtedy nie ma problemu, żebyśmy rozmawiali na różne tematy.

Według Adama i Thomasa była taka możliwość, żebyście już w tym sezonie inaczej startowali i trenowali - z innym rytmem i podejściem. Teraz też jest trochę dyskusji w tym temacie, w kontekście przyszłości. Żeby z wami porozmawiać, dowiedzieć się, czy jest taka możliwość i jak to ewentualnie zorganizować. Chciałeś takiej zmiany, myślałeś nad tym, czy to jest realistyczne?

- Owszem, były prowadzone takie rozmowy. I były też nawet pomysły, żebyśmy trenowali trochę innym tokiem, innym torem: żebyśmy nie musieli jeździć na wszystkie zgrupowania. Z racji przede wszystkim doświadczenia, które posiadamy przez lata startów i treningów, tak naprawdę nie musimy robić bazy, którą muszą zrobić młodsi zawodnicy. Później o tym gdzieś się chyba zapomniało i trenowaliśmy normalnym tokiem.

Myślisz, że coś by się w tym mogło zmienić? Interesowało by cię to?

- Najpierw musiałbym o tym szczerze porozmawiać z trenerem i z władzami Polskiego Związku Narciarskiego, czy taka opcja w ogóle istnieje. I jakie są szanse na jego realizację.

Masz żal o to, że tak nie było w tym roku?

- Nie. To już jest historia, tego nie zmienię. Jedyne, nad czym mogę się skupić, to co dzieje się teraz i co jest bezpośrednio przede mną. I tak też robię.

W kontekście przyszłości i życia po życiu: z mojej perspektywy wygląda to tak, jakbyś skłaniał się do pomocy przy swoim klubie, może pracy trenerskiej przy młodzieży. A widzisz się dzisiaj jako osobę pozostającą przy wielkich skokach - np. w związku, czy pracując jako ekspert przy transmisjach?

- Nie myślę o tym w ogóle. Nawet nie mam czasu o tym pomyśleć. Kiedyś na to będzie czas. Na razie jestem czynnym skoczkiem i mam o czym myśleć. A o takich rzeczach? Nie, nie. Powiem ci jeszcze tylko, że znając osoby, które są mi najbliższe i które są w kręgu osób, które się mną opiekują, to dzięki ich pomysłowości na pewno będę miał, co robić.

Tłumacząc swoje pierwsze malowanie kasku w tym sezonie, mówiłeś, że chodziło o przywrócenie sobie dziecięcej radości, innego myślenia, stąd powrót do wzoru z początków kariery. Byłbyś w stanie dzisiaj odpowiedzieć sobie, czy już się udało?

- Po części tak. Wiadomo, że jak mam nieudany skok, zwłaszcza na zawodach, to jest mi przykro. Czasami jestem zły, czasami jestem zawiedziony, ale z drugiej strony często w tym sezonie miewałem skoki, po których byłem bardzo, bardzo szczęśliwy. I też miewałem takie momenty, gdzie cieszyłem się, że jestem skoczkiem narciarskim.

W dalszym ciągu tak mam i mam nadzieję, że przede mną jeszcze dużo takich fajnych skoków, które utwierdzą mnie w tym, że to jest najpiękniejszy sport, jaki mogłem kiedykolwiek wybrać. To o tym miał mi przypominać ten kask.