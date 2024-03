Fenomenalny Zniszczoł w Oslo! Co za skok. Ścisła czołówka

Cykl Raw Air rozgrywany jest w dniach 8-17 marca. Rozpoczęto od rywalizacji w Oslo. W piątkowym prologu najlepszy okazał się Daniel Huber, zaś w sobotnim konkursie indywidualnym wygrał Stefan Kraft. W niedzielę tempo turnieju przyspiesza. Na ten dzień zaplanowano kolejny prolog i drugi konkurs indywidualny. W poniedziałek skoczkowie będą mieli dzień przerwy, a we wtorek rywalizacja przeniesie się do Trondheim.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe centrum technologiczne polskich skoków. Specjalne laboratorium w Krakowie

Prolog do konkursu Raw Air w Oslo. Kobayashi najlepszy, świetny wynik Aleksandra Zniszczoła

Jako pierwszy z Polaków na belce zasiadł Dawid Kubacki, który uzyskał 130 metrów i bez problemu zapewnił sobie kwalifikację do konkursu. Następnym z biało-czerwonych oddających swoją próbę był Aleksander Zniszczoł. Lider polskiej kadry, który niedawno świętował pierwsze podium w zawodach Pucharu Świata, poszybował na odległość 132,5 metrów.

Dało mu to prowadzenie w prologu, ale z pierwszego miejsca strącił go Ryoyu Kobayashi. Mistrz olimpijski skoczył 136 metrów o 3,7 pkt wyprzedził Zniszczoła. Gorzej od dwóch wcześniej skaczących Polaków poradził sobie za to Maciej Kot. Osiągnął odległość 122 metrów i choć nie miał problemu z kwalifikacją, to nie mógł jednocześnie liczyć na wysoką pozycję.

W konkursie zobaczymy także Kamila Stocha, ale mistrz olimpijski o swojej próbie pewnie chciałby jak najszybciej zapomnieć. Skoczył 117,5 metra, co dało mu dopiero 40. miejsce. Znacznie lepiej od niego poradził sobie Piotr Żyła - uzyskał 127 metrów i zajął ostatecznie 18. miejsce.

Zniszczoł aż do przedostatniego skoku kwalifikacji utrzymywał się na podium. Wówczas doskonałą próbą popisał się Stefan Kraft. Ostateczny zwycięzca prologu wyprzedził Ryoyu Kobayashiego i Manuela Fettnera. Czołową piątkę uzupełnili Daniel Huber i Zniszczoł. W czołowej dziesiątce odnotowaliśmy minimalne różnice. Piątego Zniszczoła i dziewiątego Belshawa dzieliło zaledwie 0,6 pkt.

W rywalizacji sklasyfikowano 51 zawodników. Remo Inhof ze Szwajcarii został bowiem zdyskwalifikowany. Prawa udziału w konkursie nie wywalczył sobie legendarny Japończyk Noriaki Kasai. Blisko 52-letni zawodnik uzyskał 75 metrów.

Wyniki kwalifikacji do niedzielnego konkursu Raw Air w Oslo

1. Stefan Kraft (Austria) - 139,2 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 134 pkt

3. Manuel Fettner (Austria) - 132,9 pkt

4. Daniel Huber (Austria) - 131,6 pkt

5. Aleksander Zniszczoł (Polska) - 130,3 pkt

6. Giovanni Bresadola (Włochy) - 130,2 pkt

7. Timi Zajc (Słowenia) - 130,1 pkt

8. Anze Lanisek (Słowenia) - 129,9 pkt

9. Erik Belshaw (Stany Zjednoczone) - 129,5 pkt

10. Marius Lindvik (Norwegia) - 128 pkt

13. Dawid Kubacki (Polska) - 125,4 pkt

18. Piotr Żyła (Polska) - 123,2 pkt

29. Maciej Kot (Polska) - 116,4 pkt

40. Kamil Stoch (Polska) - 108,5 pkt

Niedzielny konkurs indywidualny w Oslo rozpocznie się o godzinie 14:20. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych oraz wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.