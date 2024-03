Niedziela 10.03. O której dzisiaj skoki? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Za nami pierwszy konkurs cyklu Raw Air w Oslo. Trudno mówić o sprawiedliwej rywalizacji, ponieważ o końcowych rezultatach decydowały głównie warunki atmosferyczne. Na skoczni unosił się porywisty wiatr, który mocno wpływał na zawodników i spowodował dużo przerw. Zwycięzcą zawodów został finalnie Austriak Stefan Kraft, natomiast najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 12. lokatę. Koszmarne występy zanotowali za to Dawid Kubacki oraz Aleksander Zniszczoł. - Jestem zły. Powiedziałbym brzydko, ale nie mogę - podsumował 30-latek.

Kiedy skoki narciarskie w Oslo? O której godzinie?

Zniszczoł ma zatem powody do niezadowolenia, zwłaszcza że znajdował się ostatnio w świetnej formie. Nie dość, że stał się niepodważalnym liderem naszej kadry, to na początku marca po raz pierwszy w karierze wywalczył miejsce na podium PŚ, zajmując trzecie miejsce w konkursie w Lahti. Na ten moment okupuje 24. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ i wyprzedza innego z Polaków Piotra Żyłę o dwie pozycje.

Liderem "generalki" z dorobkiem 1678 pkt pozostaje Austriak Stefan Kraft, który w sobotę wyprzedził zarówno Kristoffera Eiksena Sundala, dla którego był to najlepszy występ w karierze, jak i Jana Hoerla. Wiceliderem klasyfikacji jest Ryoyu Kobayashi (1382 pkt), który tak samo jak Kubacki i Zniszczoł nie zakwalifikował się do drugiej serii. Trzecią lokatę zajmuje za to Andreas Wellinger (1305 pkt), a jego przewaga nad czwartym Janem Hoerlem wynosi już 345 pkt.

Terminarz PŚ w Oslo na niedzielę 10 marca:

11:00 Prolog kobiet (kwalifikacje)

13:00 Prolog mężczyzn (kwalifikacje)

14:20 Konkurs indywidualny mężczyzn

17:00 Konkurs indywidualny kobiet

Oslo 2024. O której dzisiaj skoki? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIKI NA ŻYWO]

Niedzielne zmagania na skoczni Holmenkollen rozpoczną się o godz. 13, kiedy odbędą się kwalifikacje do konkursu głównego. Na godzinę 17:00 zaplanowano za to pierwszą część zawodów. Wszystkie trzy serie będą zaliczane do klasyfikacji generalnej cyklu Raw Air. Transmisja będzie dostępna w Eurosporcie oraz w TVN (tylko konkurs). Rywalizację będzie można również obejrzeć w Playerze (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.