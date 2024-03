Zniszczoł nie wytrzymał. Omal nie urwał wiązań. Najgorszy występ w roku

Rok temu Kamil Stoch stwierdził, że skocznię w Oslo należałoby zburzyć. I dodał, że chętnie dorzuciłby się na zakup materiałów wybuchowych. Teraz podobne odczucia musi mieć Aleksander Zniszczoł.

REKLAMA

Zobacz wideo Będzie nowy szef polskich skoków. Małysz zdradza szczegóły

Holmenkollbakken to kolebka skoków narciarskich. Skocznia w stolicy Norwegii jest bez wątpienia jedną z najważniejszych, najbardziej znanych w tym sporcie. Ale po przebudowie na MŚ 2011 ten już i tak kapryśny obiekt stał się - jak stwierdził Zniszczoł w piątek - skocznią francowatą. Konkursy rozgrywane na wzgórzu Holmenkollen zazwyczaj były loteryjne przez zmienne podmuchy wiatru. Ale od 2010 roku wybetonowana niecka skoczni jest na podmuchy wrażliwa jak chyba żadna inna w Pucharze Świata.

Jedna wielka dziura. Zniszczoł nie ma wątpliwości

Możliwe, że w sobotnich zawodach w Oslo Zniszczoł nie wykonał świetnego skoku. Jego ruch na progu wyglądał na zbyt gwałtowny, oko laika nie widziało tam płynności. Ale o technicznych aspektach nasz najlepszy obecnie skoczek nawet nie chce dyskutować. Zniszczoł jest pewny, że szanse na dobry wynik zabrał mu wiatr.

- Jedną wielką - odpowiedział Zniszczoł na pytanie reportera Eurosportu, które brzmiało tak: "Dużo dziur w powietrzu dziś spotkałeś?". - Dostałem strzała na buli i potem tylko spadłem jak kamień. Dostałem jakieś tam minus osiem punktów [-8,5 pkt za uśrednione podmuchy pod narty], w porównaniu do czołówki, która miała po około minus 20 punktów, to jest przepaść - analizował najwyżej sklasyfikowany Polak w tym sezonie. - Nie wiem, co powiedzieć więcej, jestem zły. Powiedziałbym brzydko, ale nie mogę - podsumowywał.

Po skoku na tylko 113 metrów Zniszczoł zajął dopiero 41. miejsce. W rozmowie z wysłannikiem Eurosportu był już spokojny, natomiast tuż po wylądowaniu i wyhamowaniu na przeciwstoku z taką wściekłością odpinał narty, jakby chciał urwać wiązania, a nie po prostu je odczepić.

Bolesny zjazd Zniszczoła, koniec serii. Żyła i Stoch ratowali sytuację

Dla Zniszczoła 41. miejsce to bardzo bolesny zjazd w zaledwie kilka dni po życiowym sukcesie. W niedzielę w Lahti był trzeci - pierwszy raz stanął na podium Pucharu Świata. W Oslo nigdy mu nie szło, nigdy tam w PŚ nie punktował, ale po piątkowych skokach na 20. miejsce w prologu oraz na 19. i 21. w treningach, miał nadzieję na znaczną poprawę tych wyników. Niestety - rzeczywiście dostał strzała. I to takiego, który kończy jego najlepszą serią w całej karierze. Od 1 stycznia, od konkursu w Garmisch-Partenkirchen, Zniszczoł wchodził do drugiej serii wszystkich kolejnych 15 zawodów Pucharu Świata.

Pod nieobecność w drugiej serii Zniszczoła, liderami naszej kadry w tym konkursie byli Piotr Żyła i Kamil Stoch. Żyła zajął 12. miejsce, choć w połowie konkursu był dopiero 20. W pierwszej serii skoczył 125 metrów przy mocnym wietrze pod narty (-14,1 pkt), natomiast w rundzie finałowej powtórzył tę odległość, ale zrobił to w dużo trudniejszych warunkach (-7,6 pkt) i dzięki temu znacznie awansował. Z kolei Stoch był po pierwszej serii dziesiąty, bo korzystając z mocnego wiatru pod narty (-17,8 pkt) uzyskał 128 m. W drugiej rundzie nasz najbardziej utytułowany zawodnik uzyskał 121,5 m (-9,7 pkt za wiatr) i spadł na 16. miejsce.

Z Polaków zapunktował jeszcze Maciej Kot (120 i 108 m), który zajął 30. miejsce. Natomiast razem ze Zniszczołem w pierwszej serii przepadł Dawid Kubacki (114 m i 42. miejsce).

Drugi konkurs w Oslo zaplanowano na niedzielę, na godzinę 14.20. O 13.00 poprzedzi go prolog.