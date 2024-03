Dramat polskiej kadry w Oslo. Niezwykły powód wycofania się

Niewybitny sezon w Pucharze Świata mają polskie skoczkinie narciarskie. Najlepsza z nich Anna Twardosz zajmuje 50. miejsce w klasyfikacji generalnej i ma na konie zaledwie osiem punktów. Łącznie w klasyfikacji drużynowej Biało-Czerwone mają 18 punktów i zajmują ostatnie, 15. miejsce. Niestety ich dyspozycję obnażył także początek cyklu Raw Air w Oslo.

Dramat polskich skoczkiń w Oslo. Jedna z nich musiała wycofać się z niezrozumiałego powodu

W piątek 8 marca odbyły się kwalifikacje/prolog do konkursu Pucharu Świata w Oslo, który jednocześnie rozpoczyna cykl Raw Air. Najlepsza z Polek Anna Twardosz po skoku na 95,5 metra zajęła 47. lokatę, a 2,5 metra bliżej lądowała Pola Bełtowska i zakończyła rywalizację na 50. miejscu. Za drugą z Polek była więc tylko jedna rywalka.

Biało-Czerwone nie uzyskały więc kwalifikacji do konkursu, ale kibiców mogło dziwić, że w prologu wystartowały tylko Twardosz i Bełtowska. W treningach na skoczni pojawiała się też Nicole Konderla, ale finalnie w kwalifikacjach nie zasiadła na belce startowej. Powód jej nieobecności podał Polski Związek Narciarski.

"Nicole Konderla została wycofana z turnieju Raw Air po próbie treningowej z powodu braku pewności siebie na skoczni" - czytamy w dość zaskakującym komunikacie. Nie wiadomo, czy "brak pewności siebie" zawodniczki był po prostu reakcją na słabe skoki i poddaniem się przed zawodami, czy jednak faktycznie Konderla miała jakiś problem, który uniemożliwiał jej bezpieczne wzięci udziału w zawodach.

"Zero progresu, zero postępu, a kasa płynie" - piszą kibice polskich skoków w odpowiedzi na wpis związku. "Szkoda pieniędzy na nie. Ja rozumiem gdyby to była Letalnica, ale żeby w Oslo się bała skakać?" - pisze kolejny z internautów. Decyzja o wycofaniu Konderli nie spotkała się więc z pozytywnym przyjęciem wśród fanów.

Na pocieszenie dla fanów wszyscy z pięciu polskich skoczków zakwalifikowali się do konkursu mężczyzn. Najlepszy z nich w kwalifikacjach Aleksander Zniszczoł zajął dopiero 20. lokatę, więc powodów do dumy też nie ma wielu. Pierwszy konkurs indywidualny panów zaplanowano na godzinę 14:40 w sobotę 9 marca. Godzinę wcześniej rozpocznie się seria próbna. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych oraz wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.