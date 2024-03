Sensacyjny triumfator w Oslo. Pierwszy lider Raw Air. Polacy tylko tłem

Rywalizacja w Oslo w ramach Raw Air rozpoczęła się od piątkowego prologu. W nim dosyć przeciętnie spisali się polscy skoczkowie, chociaż wszyscy zakwalifikowali się do konkursu. Najlepiej z nich wypadł Aleksander Zniszczoł, dla którego jest to wyjątkowy dzień. Generalnie faworyci rozczarowali, na czym skorzystał Daniel Huber. W ten sposób został pierwszym liderem całego cyklu. Oto wyniki kwalifikacji do konkursu Raw Air w Oslo.

3 screeny z Eurosportu 1 Otwórz galerię Na Gazeta.pl