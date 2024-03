Niespodzianka! Znany skoczek ogłasza: To koniec. Ma dopiero 30 lat

Dopiero co informowaliśmy, że decyzję o zakończeniu kariery podjął medalista olimpijski z Soczi, zaledwie 30-letni Reruhi Shimizu. Nie jest to coś naturalnego, biorąc pod uwagę, w jakim wieku rywalizuje choćby Noriaki Kasai. Niespodziewanie kolejny Japończyk ogłosił, że niebawem odda "finałowy skok". I zrobi to podczas tego samego wydarzenia, co Shimizu.

3 https://www.instagram.com/p/C4J_CDGRiRt/ Otwórz galerię Na Gazeta.pl