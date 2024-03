A jednak! Wielki powrót słynnego skoczka. Klamka zapadła

Anze Lanisek przeżył prawdziwy dramat w drugiej połowie stycznia. Słoweniec zerwał więzadła poboczne w prawym kolanie podczas jednego z treningów w Planicy, kiedy lądował na granicy 150. metra. To więc wykluczyło go z rywalizacji m.in. w mistrzostwach świata w lotach w Bad Mitterndorf. Wydawało się, że to koniec sezonu dla Laniska, ale po miesiącu zdołał wrócić do treningów i oddawał kolejne skoki w Planicy. - Plan jest taki, aby wrócić do skakania w Norwegii. Zobaczymy, nie powinniśmy się spieszyć - mówił Lanisek w rozmowie z RTV Slovenija.

REKLAMA

Zobacz wideo To on uczy polskich skoczków latać. Oto jak pracuje

Warto przypomnieć, że tuż po kontuzji Laniska słowa wsparcia wysłali mu polscy skoczkowie. - Słyszałem o twojej kontuzji. To naprawdę przykre... Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz i dojdziesz do pełni sił. Życzę ci naprawdę szybkiego powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że niebawem znów powalczymy razem na skoczni - przekazał Dawid Kubacki. Okazuje się, że kibice i skoczkowie wkrótce będą mogli ponownie zobaczyć Laniska w akcji podczas zawodów Pucharu Świata.

Wielki powrót. Lanisek wystartuje w Raw Air. "Dostał zielone światło"

Na stronie Słoweńskiego Związku Narciarskiego pojawiły się wypowiedzi Roberta Hrgoty, a więc trenera pierwszej kadry skoczków. Szkoleniowiec poinformował, że Lanisek jest już gotowy do ponownej rywalizacji na skoczni. - Anze radzi sobie bardzo dobrze od pierwszego skoku po kontuzji i nie było widać, że miał za sobą tak długą przerwą. Nie spieszyliśmy się, Anze radzi sobie i powoli zwiększa obciążenia na treningach. Dostał zielone światło na powrót do rywalizacji. Nie ma już obaw w kontekście konkursów, radzi sobie bardzo dobrze fizycznie - mówi Hrgota, cytowany przez stronę sloski.si.

- Gdybym nie dawał z siebie stu procent, to nie byłoby mnie tutaj. Jeśli jestem do dyspozycji, to trenuję na pełnych obrotach. Jestem wypoczęty, stawiam tutaj na świeżość - przekazał Lanisek podczas spotkania ze sponsorami słoweńskiej kadry. Poza Laniskiem skład Słowenii na Raw Air uzupełni Timi Zajc, Lovro Kos, Domen Prevc i Peter Prevc. Cały turniej potrwa w dniach 8-17 marca, a skoczkowie będą rywalizować w Oslo, Trondheim oraz Vikersund. W zeszłym roku turniej wygrał Halvor Egner Granerud, który wyprzedził Stefana Krafta i wspomnianego Laniska.

Do tej pory Lanisek zdobył 550 punktów w czternastu konkursach Pucharu Świata. Przed kontuzją dawało mu to szóste miejsce w klasyfikacji generalnej, a obecnie znajduje się na trzynastej pozycji. Najlepszy wynik Laniska w tym sezonie to wygrany konkurs w Garmisch-Partenkirchen podczas Turnieju Czterech Skoczni. Wtedy Słoweniec okazał się lepszy od Ryoyu Kobayashiego i Andreasa Wellingera.

Relacje tekstowe na żywo z turnieju Raw Air z udziałem polskich skoczków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.