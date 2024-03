Eksperci mówią jednym głosem po sukcesie Zniszczoła. Dostało się starszyźnie

- Te skoki mi dały dużo radości. Jestem z nich bardzo zadowolony. Bardzo się cieszę. To jest takie magiczne miejsce zawsze dla nas - podsumował Polak w wywiadzie dla Eurosportu. Zwycięzcą konkursu został Austriak Jan Hoerl, który wyprzedził Petera Prevca.

Dziennikarze reagują na sukces Zniszczoła. "Wystarczy słuchać"

Na sukces Zniszczoła błyskawicznie zareagowali dziennikarze sportowi, którzy docenili jego formę w tym sezonie. Dodatkowo zauważyli kilka interesujących rzeczy.

"Lahti 3.03.2012: Aleksander Zniszczoł pierwszy raz wskakuje na podium PŚ, jest trzeci w drużynówce. Lahti 3.03.2024: Aleksander Zniszczoł pierwszy raz wskakuje na podium PŚ indywidualnie, jest trzeci. W międzyczasie miał jeszcze jedno podium: 3. miejsce w drużynówce w Lahti (2023) - przekazał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Jego sukces skomentował również dziennikarz Eurosportu Sebastian Szczęsny. "Tak jest! Olek Zniszczoł po 12 latach od debiutu w PŚ staje na pucharowym podium. Wreszcie i my się doczekaliśmy w tym sezonie! Tak, konkurs z wiatrem w roli głównej, ale, co tam. Mamy to!" - stwierdził.

"Problem jest ze starszyzną, a nie Thurnbichlerem, co pokazuje doskonale Zniszczoł. Chłopak rozwinął się i pokazuje 200 proc. tego, co przez ostatnie 10 lat. Wystarczy słuchać i ostro pracować, a nie grać mędrca jak Kubacki" - podsumował Albert Fedorowicz z "Przeglądu Sportowego".

"5 marca 1994 roku - Noriaki Kasai zdobywa swoje trzynaste podium, zajmując 3 miejsce. Trzy dni później na świat przychodzi Aleksander Zniszczoł. 3 marca 2024 roku - niespełna 30 lat później Zniszczoł staje pierwszy raz na podium, zajmując 3 miejsce. Magia '3'" - dodał.

"Wydawało się, że to polska armia kocików i fala sukcesów nieunikniona. Tymczasem od Predazzo 2014 było ponad 10 lat czekania na indywidualne podium, któregoś z nich (Biegun był jeszcze przed MŚJ). Olo Zniszczoł, król cierpliwości" - napisał Mateusz Leleń z TVP Sport, zamieszczając skład polskich skoczków na konkurs drużynowy w 2014 roku. Znaleźli się w nim poza Zniszczołem: Klemens Murańka, Jakub Wolny oraz Krzysztof Biegun.

"Całkowicie ponura byłaby bez niego ta zima. Trudno nie cieszyć się dziś razem z nim. Brawo Olek Zniszczoł!" - spuentował dziennikarz Interii Tomasz Brożek.

"Zniszczoł Aleksander na podium w Lahti! Zniszczoł Miłosz MVP Pucharu Polski w siatkówce! Obaj długo czekali na takie zaszczyty. Fajna niedziela" - przekazał Sebastian Parfjanowicz z TVP Sport.