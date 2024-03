Żyła skompromitował się przed konkursem w Lahti. Przebił go Zniszczoł

Po piątkowym konkursie Pucharu Świata nastroje polskich kibiców nie były najlepsze, zresztą nie pierwszy raz w tym sezonie. Mimo że nie zawiodła rewelacja ostatnich tygodni, czyli Aleksander Zniszczoł, który ukończył rywalizację na ósmej pozycji, to fatalnie spisali się pozostali Polacy. Żaden z nich nie wywalczył nawet awansu do serii finałowej. Nie wróżyło to dobrze przed niedzielnym startem drużynowym.

Katastrofalne błędy Żyły i Zniszczoła. Forfang zwycięzcą serii próbnej

Tuż przed rozpoczęciem tego konkursu odbyła się seria próbna, po której również nie ma zbyt dużo powodów do optymizmu. Koszmarny występ zanotował Piotr Żyła, który skoczył zaledwie 93 metry i zajął dopiero 35. miejsce. Dużo lepiej spisał się za to Maciej Kot, ponieważ wylądował na 119 metrze (20.). Taką samą odległość osiągnął również Kamil Stoch, który wyprzedził jednak 32-latka o 0,2 pkt.

Wydawało się zatem, że znów najlepszy z Polaków okaże się lider naszej kadry Aleksander Zniszczoł. Tak się jednak nie stało, ponieważ popełnił katastrofalny błąd i wylądował na zaledwie 77 metrze, przez co uplasował się finalnie na ostatniej pozycji. Zwycięzcą serii próbnej został za to Johann Andre Forfang, który skoczył 127 metrów.

Wyniki serii próbnej przed konkursem drużynowym w Lahti:

1. Johann Andre Forfang (Norwegia) - 127 m, 67,2 pkt

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) - 126,5 m, 63,7 pkt

3. Marius Lindvik (Norwegia) - 124 m, 60,9 pkt

4. Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegia) - 120,5 m, 59 pkt

5. Jan Hoerl (Austria) - 123 m, 58,9 pkt

(...)

19. Kamil Stoch - 119 m, 48,3 pkt

20. Maciej Kot - 119 m, 48,1 pkt

35. Piotr Żyła - 93 m, 9 pkt

40. Aleksander Zniszczoł - 77 m, - pkt

Gdyby podsumować wyniki serii próbnej, to Polacy zajęliby dopiero 9. miejsce w konkursie głównym (105,4 pkt). Zwycięstwo odnieśliby za to Norwegowie (240,4 pkt), którzy wyprzedziliby Japończyków (233,5 pkt) oraz Austriaków (207,9 pkt).

Początek konkursu drużynowego zaplanowano na godzinę 16:15. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.