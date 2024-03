Zniszczoł powalczył o wygraną! Kapitalny początek w Lahti!

W fińskim Lahti ruszył długi weekend z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Skoczkowie od piątku do niedzieli będą rywalizować w aż trzech konkursach - dwóch indywidualnych i jednym drużynowym. Właśnie zakończyły się kwalifikacje do piątkowych zmagań. Te rozpoczną się o godz. 17:00. Zobaczymy w nich komplet pięciu Polaków.

Świetny skok Zniszczoła w kwalifikacjach. Polak szósty w Lahti

Jako pierwszy z polskich zawodników w piątkowych kwalifikacjach zaprezentował się Maciej Kot, który w kadrze Thomasa Thurnbichlera zastąpił Dawida Kubackiego. Skoczył tylko 107 m. Pół metra dalej lądował Paweł Wąsek, który również wrócił do Pucharu Świata po dłużej nieobecności (zabrakło go w Sapporo i Oberstdorfie). Obaj dostali się do konkursu z odległych pozycji - 45. i 48.

Zdecydowanie lepiej spisała się pozostała trójka. Kamil Stoch, Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł na belce startowej meldowali się jeden po drugim. Jako pierwszy wystartował Stoch i poszybował na 122 m i po swojej próbie przegrywał tylko z młodym Austriakiem Stephanem Embacherem. Na koniec był jednak 15. Zaraz po nim dwa metry mniej uzyskał Piotr Żyła, co ostatecznie dało mu 21. miejsce. Z kolei Zniszczoł po raz kolejny okazał się najlepszym z naszych reprezentantów. W pięknym stylu lądował na 126. metrze i objął prowadzenie.

Polak długo utrzymywał się na pierwszym miejscu. Wyprzedził go dopiero Manuel Fettner po cudownym locie na 131 m. Austriaka o 1,1 punktu wyprzedził Andreas Wellinger, mimo iż lądował metr bliżej. Przed skokiem dwóch najlepszych skoczków w klasyfikacji generalnej jury obniżyło rozbieg. To okazało się decydujące. Najpierw 128,5 metra uzyskał Rrou Kobayashi i Niemca wyprzedził o pół punktu, a za chwilę wszystkich pogodził Stefan Kraft. Po skoku na 128 m i dzięki wysokim notom za styl wygrał o pół punku nad Kobayashim. Zniszczoł zajął ostatecznie szóste miejsce, a do Krafta stracił 7,5 punktu.

Piątkowy konkurs wystartuje już o godzinie 17:00.

Wyniki piątkowych kwalifikacji w Lahti: