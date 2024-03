O której dzisiaj skoki narciarskie? Gdzie oglądać PŚ w Lahti? Oto harmonogram [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Polscy skoczkowie w różnych nastrojach zakończyli zawody Pucharu Świata w Oberstdorfie. Najbardziej zadowolony był Kamil Stoch, który dwukrotnie znalazł się blisko czołowej dziesiątki (12. i 11. miejsce). Rozczarował natomiast Dawid Kubacki, który pierwszy konkurs zakończył dopiero na 39. pozycji, a do drugiego w ogóle się nie zakwalifikował.

Kiedy skoki narciarskie? Oto harmonogram zawodów Pucharu Świata w Lahti

Bardzo słabe wyniki 33-latka sprawiły, że trener Thomas Thurnbichler odsunął go od składu na zbliżające się zmagania w Lahti. - Podjęliśmy decyzję, że powróci do treningu - tłumaczył. Do Finlandii udali się Stoch, Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek oraz Maciej Kot.

Decyzja Thurnbichlera mogła być zaskakująca, gdyż Kubacki jest trzecim najlepiej punktującym Polakiem w PŚ (183 pkt, 25. miejsce). Lepiej radzą sobie Zniszczoł (244 pkt, 23.) oraz Żyła (192 pkt, 24.), chociaż ostatnio do wszystkich trzech zbliżył się Stoch (181 pkt, 26.). Daleko za nimi są Wąsek (42 pkt, 43.) oraz Kot (4 pkt, 59.).

Liderem klasyfikacji generalnej cyklu jest Stefan Kraft z dorobkiem 1546 pkt. Jego przewaga nad kolejnymi zawodnikami jest znacząca, drugi Ryoyu Kobayashi ma 1277 pkt, a trzeci Andreas Wellinger 1178 pkt. W Lahti zawodnicy będą mieli dwie szanse na powiększenie tego dorobku w konkursach indywidualnych, poza tym odbędą się zmagania drużynowe.

Skoki narciarskie. Oto harmonogram PŚ w Lahti

piątek 1 marca

14:30 - oficjalny trening

15:45 - kwalifikacje

17:30 - konkurs indywidualny

sobota 2 marca

15:15 - seria próbna

16:15 - konkurs drużynowy

niedziela 3 marca

14:30 - kwalifikacje

16:00 - konkurs indywidualny

Piątkowe kwalifikacje w Lahti rozpoczną się o godzinie 15:45, natomiast konkurs indywidualny o godzinie 17:30. Transmisje TV będzie można oglądać w Eurosporcie 1 oraz TVN (tylko konkurs), a stream online w serwisie Player. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej i wyników na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.