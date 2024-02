Sensacja! Skoczek kończy karierę w wieku 26 lat

Markus Rupitsch to skoczek, który przyzwoicie radził sobie w tym sezonie FIS Cup. Regularnie włączał się do walki o czołowe lokaty i kilkukrotnie udało mu się stanąć na podium. W przeszłości sporadycznie pojawiał się również w Pucharze Świata. Jednak najprawdopodobniej nie zobaczymy już Austriaka na skoczni. W środę 26-latek poinformował o zakończeniu kariery. "Czas się pożegnać. To koniec" - pisał na Instagramie.

3 Screen z https://www.instagram.com/p/CnubDxnq3VC/?img_index=1 Otwórz galerię Na Gazeta.pl