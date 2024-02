Długie loty Stocha to nie przypadek. Ekspert mówi o "szybkim łapaniu formy"

Kamil Stoch nie może obecnego sezonu zaliczyć do udanych. Trzykrotny mistrz olimpijski ani razu nie zameldował się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata, a w klasyfikacji generalnej jest dopiero 26. Ostatni weekend w Oberstdorfie był jednak miłą odmianą. Stoch latał za 220. metr, a na jego twarzy znowu pojawił się uśmiech. 11. i 12. miejsca, jakie zajął, to jego najlepsze wyniki w sezonie. Zdaniem pierwszego trenera naszego skoczka, Krzysztofa Sobańskiego, w kolejnych konkursach może być jeszcze lepiej.

Wielka zmiana u Kamila Stocha. Pierwszy trener ujawnia. "Widać, że Kamil mocno popracował"

Ekspert zauważył, że w Oberstdorfie Stoch wyeliminował pewien błąd, jaki popełniał od początku zimy. W wywiadzie dla Polsatu Sport zdradził, z czym był problem. - Z pozycją dojazdową, czyli tym przejazdem przez łuk z rozbiegu aż na próg. Kamil albo był za bardzo przyciśnięty do przodu, albo napięty, przez co to jego odbicie było koślawe, niepoprawne. Spóźniał je, tracił szybkość za progiem i nawet jeśli te jego skoki w dalej fazie były niezłe lub dobre, to daleko było mu do najlepszych - wyjaśnił.

Słowa Sobańskiego potwierdzają prędkości najazdowe. Te u Stocha zazwyczaj mocno odstawały od reszty stawki. Tym razem zdecydowanie się poprawiły. - Widać, że Kamil mocno popracował, żeby te mankamenty wyeliminować. Kiedyś mówiłem, że starszemu zawodnikowi jest trudniej, więc tym bardziej cieszę się, że to się Stochowi udało - dodał.

Żadnych wątpliwości. Stoch może jeszcze zaskoczyć fanów. "Zawsze był mistrzem"

Pytanie tylko, czy zawodnik z Zębu podtrzyma dobrą dyspozycję na kolejne tygodnie. Przed skoczkami pozostaje jeszcze rywalizacja w Lahti, norweskim cyklu Raw Air czy kończących sezon zmaganiach w Planicy. - On zawsze był mistrzem, jak chodzi o takie szybkie łapanie formy. Jak coś mu raz wyjedzie, to potrafi to powtórzyć. I ma mentalność mistrza. Nie spala się, potrafi utrzymać to, co ma, a nawet dorzucić coś ekstra - stwierdził z optymizmem Sobański.

Szkoleniowiec zapowiedział, że Stoch może jeszcze w tym sezonie sprawić kibicom miłą niespodziankę. - Kamil może być lepszy, niż jest obecnie, więc liczę na to, że w Lahti, Vikersund, czy w Planicy on nam jeszcze pokaże i włączy się do rywalizacji. Jak nie o podium, to o czołowe lokaty - podsumował.