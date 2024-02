Sensacyjna decyzja Thurnbichlera. Nie miał wyjścia. Przewrót w kadrze skoczków

Dawid Kubacki ma za sobą bardzo nieudane starty w Oberstdorfie. W sobotnim konkursie zajął odległe 39. miejsce. Natomiast jego skok w niedzielnych kwalifikacjach zakończył się upadkiem i w dużej mierze przez to nie uzyskał awansu. Przez to Thomas Thurnbichler musiał zareagować.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Niewiński z brązowym medalem PŚ w short tracku w Gdańsku. "To był mój cel"

Thomas Thurnbichler zdecydował. Dawid Kubacki nie wystąpi w zawodach PŚ w Lahti

Decyzją Austriaka Kubacki nie weźmie udziału w przyszłotygodniowych zawodach Pucharu Świata w Lahti. - Podjęliśmy decyzję, że powróci do treningu - po raz ostatni. Powróci z pełną świeżością i pewnością siebie na cykl Raw Air. Postaramy się stworzyć dla niego jak najlepszy plan - wyjaśnił trener.

Thurnbichler zaznaczył, że zawodnik nie stawiał sprzeciwu w sprawie niewysyłania go na zawody w Finlandii. - W pełni rozumiem, że jest wielkim wojownikiem i zawsze chce rywalizować. Podjąłem taką decyzję, a on ja zaakceptował. Idziemy w tym kierunku. Mamy nadzieję, że ujrzymy go w dobrej formie podczas Raw Air - dodał.

Dawid Kubacki zabrał głos po upadku w Oberstdorfie. "Nic wielkiego"

Sam zawodnik po niedzielnych kwalifikacjach wytłumaczył, co było przyczyną jego problemów. - Ten upadek, można to tak nazwać, był z mojej głupoty. (...) Nic wielkiego się nie stało, jakieś tam drobne obdrapania i tyłek pewnie będzie bolał jutro. Nic poważniejszego. W sprzęcie też strat nie ma, bo tylko jedno zapięcie się pogięło - powiedział.

Zawody Pucharu Świata w Lahti odbędą się w weekend 1-3 marca. Zostaną tam rozegrane dwa konkursy indywidualne (jeden za Szczyrk) oraz jeden drużynowy.