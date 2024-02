Thurnbichler zachwycony tym, co zrobił Stoch. Odlot w Oberstdorfie. "Mistrz"

Już po pierwszym locie w konkursie Stoch wystrzelił zaciśnięte pięści wysoko w górę. Uzyskał 219 metrów i przed serią finałową był dziesiąty. W drugim skoku poleciał jeszcze dalej - na 221,5 metra i znów wyrażał swoją radość, jak tylko mógł. Miło widzieć, że jego pozytywna energia po dobrym występie z soboty nigdzie nie uleciała, nie uciekła. Skoczek potrafił utrzymać swoją dyspozycję i wykonać to, co wyszło dzień wcześniej.

Stoch znów odpalił w Oberstdorfie. "Nawet czuję, że jest jakaś rezerwa"

Gdy Stoch dotarł do dziennikarzy, największe emocje zdążyły już jednak opaść. - No, bo kurczę wszystko było fajnie, ale pod koniec znowu ta nadzieja się wlała, że uda mi się wejść do najlepszej dziesiątki - wyjaśnił Stoch. - Nie przysłoniło mi to wcale radości z samych skoków, bo to były naprawdę fajne loty i super spędzony czas w powietrzu - dodał.

- Te wszystkie skoki, one były bardzo zbliżone do siebie. W sobotę kierunek był trochę za mocny, zwłaszcza w drugim skoku, odrobinę dosłownie. Teraz miałem wrażenie, że o wiele bardziej spóźniałem odbicie. Przez to zabrakło nieco więcej prędkości. Pomimo tego nawet czuję, że jest jakaś rezerwa, a przecież skoki są na bardzo wysokim poziomie - ocenił Stoch.

Czy skoczek oczekiwał, że to właśnie na mamucie w Oberstdorfie może tak odpalić z lepszą formą? - Wierzyłem mocno, że będę w stanie latać daleko. Nie robiłem sobie żadnych nadziei. Po prostu przyjechałem tu z konkretnym celem zadaniowym. W nadziei, że da mi to dalekie loty, bo o to w tym wszystkim chodzi - podkreślił Kamil Stoch.

Thurnbichler: Z takim podejściem Kamil mógłby stać się liderem grupy na końcówkę sezonu

- Kiedy patrzę na Kamila, bardzo miło widzieć go z taką pewnością siebie i uśmiechem. Z takim podejściem jestem przekonany, że mógłby stać się liderem grupy na końcówkę sezonu i to może być pozytywny kopniak dla całego zespołu - mówił nam trener polskich skoczków, Thomas Thurnbichler. - Teraz ma za sobą weekend, kiedy był numerem jeden i to robi różnicę w jego przypadku. Niczego nie trzeba będzie teraz wymuszać. Dla niego ważne będzie zabrać z tych zawodów tę pewność siebie, dobre uczucia i wrócić z nimi do domu - wskazał Austriak.

Czy Thurnbichler zauważył jakieś sygnały wskazujące, że forma Stocha może wyraźnie wzrosnąć? - Już w pierwszym locie Kamila tutaj widziałem, że jest dobrze. Pomyślałem: "Okej, robi się interesująco". Pierwszy dzień skoczył na dwóch skokach, ale przyjął to jak prawdziwy mistrz i od drugiego dnia pokazywał już tylko coraz lepsze loty - stwierdził szkoleniowiec.

Kilka dni spokoju dla polskich skoczków. "Rzeczywiście dawno nie byliśmy w domu"

Teraz przed zawodnikami chwila przerwy. Spędzą kilka dni w Polsce i wreszcie - po 24 dniach długich podróży i startów z zaledwie jednym spędzonym w kraju - spotkają się z rodzinami. Choć akurat Stoch w Oberstdorfie na brak wsparcia nie mógł narzekać. - Cieszę, że moja rodzina tu przyjechała, że miałem obok siebie najbliższą osobę, żonę. Ale przydadzą się dwa dni wytchnienia. Będzie można pobyć trochę w domu, bo rzeczywiście dawno nie byliśmy, spotkać się w pełni z rodzinami i na spokojnie się wyciszyć, ochłonąć i jedziemy dalej - wskazał skoczek.

Czy jego głowie i psychice też potrzeba teraz czasu na przemyślenia i trochę dystansu - także do tych pozytywnych rezultatów? - Tę robotę mam już raczej za sobą: żeby trochę się zdystansować, odpuścić pewne rzeczy, a skupić na czymś innym. Teraz bardziej chodzi o konsekwencję, żeby się tego trzymać i kontynuować tę dobrą pracę - przyznał Kamil Stoch.

Poza Stochem w konkursie w Oberstdorfie punktowali także 21. Piotr Żyła i 23. Aleksander Zniszczoł. W konkursie zabrakło Dawida Kubackiego, który upadł w kwalifikacjach. Polacy na następne zawody Pucharu Świata do Lahti udadzą się w czwartek. W Finlandii zaplanowano trzy konkursy: w piątek i niedzielę rywalizację indywidualną (w tym za odwołany konkurs ze Szczyrku), a w sobotę drużynową. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.